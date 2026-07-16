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Po ceni od 450 dolara, napomena na stranici za prodaju obaveštava kupce da delovi terena, koji su zaliveni u smolu kako bi se trava očuvala, neće biti poslati pre završetka finala 19. jula. Takođe, isporuka je moguća samo kupcima u SAD, Velikoj Britaniji i Evropi.

Na akrilnom kućištu biće ugravirani logo Svetskog prvenstva 2026, mesto održavanja, datum i konačan rezultat meča. Uz njega dolazi i USB sa "filmom o autentičnosti".

Ekskluzivna izdanja i potencijalna zarada

Ove kolekcionarske predmete proizvodi britanska kompanija Keep Stub, koja na svom sajtu nudi još tri dodatne verzije po cenama od 900, 1.200 i 3.000 dolara. Svaka od četiri cenovne kategorije ograničena je na tačno 2.026 komada, što znači da će, ukoliko se sve rasproda, ovi suveniri doneti prihod veći od 11,2 miliona dolara.

Ambalaža i dodatni predmeti koji se dobijaju uz deo trave menjaju se sa svakim povećanjem cene:

Osnovni modeli: U prve tri (jeftinije) kategorije, komad trave je veličine samo oko 6,3 x 6,3 x 6,3 centimetara.

Hero Edition (3.000 dolara): Ovo najskuplje izdanje uključuje veći komad trave (oko 7,6 centimetara), kao i metalnu suvenir ulaznicu sa zlatnim gravurama, mini repliku zvanične lopte sa kojom se igra finale i trofej Svetskog prvenstva od brušenog kristalnog stakla.

Kritike igrača i drugi skupoceni suveniri

Kao što je prošlog meseca izvestila novinarka The Athletic-a Melani Anzidei, travnata podloga za stadion Njujork Nju Džerzi nabavljena je sa farme trave u Severnoj Karolini i postavljena početkom maja. Međutim, reprezentativci Brazila i Francuske su je kritikovali nakon mečeva u ranijim fazama turnira, navodeći da je teren suv i težak za igru.

Trava je samo najnoviji u nizu skupocenih kolekcionarskih predmeta koje FIFA prodaje za ovaj turnir. U maju su u prodaju pušteni dresovi gradova domaćina iz ograničene serije po ceni od 375 dolara za komad. Oni su i dalje dostupni na sajtu FIFA, iako je proizvedeno samo 999 komada za svakog od 16 gradova domaćina.

Trend u svetu sportskog kolekcionarstva

Prodaja delova poznatih terena postala je sve češća pojava u svetu sportskih kolekcionarskih predmeta:

Univerzitet Boise State prodaje delove svog čuvenog plavog terena za američki fudbal po ceni koja varira od 40 dolara za mali komad, do 25.000 dolara za deo od oko 37 kvadratnih metara, uz besplatno profesionalno postavljanje u domu kupca.

Glavna bejzbol liga (MLB) prodaje male tegle sa zemljom sa sedme utakmice Svetske serije 2025. na stadionu Rogers Centre za 50 dolara po komadu.

Ranije ove nedelje, aukcijska kuća Sotbi (Sotheby’s) prodala je dva dela parketa veličine oko 1,2 x 2,4 metra, koji su korišćeni u Medison Skver Gardenu tokom treće i četvrte utakmice NBA finala. Svaki je prodat za više od 100.000 dolara.