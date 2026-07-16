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U Nemačkoj zabrana ulaska u prodavnicu može biti izrečena veoma brzo i nije rezervisana samo za osobe koje su uhvaćene u krađi. Trgovački lanci i drugi vlasnici prodajnih objekata koriste ovu meru kao krajnje sredstvo za sprečavanje ponašanja koja ometaju druge kupce ili zaposlene, a posledica može biti trajno uskraćivanje pristupa prodavnici.

Regulisano Ustavom

Pravni osnov za ovu meru nalazi se u pravu svojine, koje vlasnicima i upravljačima objekata omogućava da sami odlučuju ko može da uđe u njihove prostorije.

U praksi se zabrane najčešće izriču osobama koje više puta krše kućni red ili remete rad prodavnice. Razlozi mogu biti vređanje ili uznemiravanje drugih kupaca, krađa ili oštećenje imovine, agresivno ponašanje prema zaposlenima, kao i ponovljeno narušavanje reda u objektu.

Zabrana zbog uznemiravanja drugih kupaca

Jedan od primera dolazi iz Minhena, gde je Okružni sud potvrdio zabranu ulaska jednoj ženi koja je redovno uznemiravala druge kupce i ostavljala robu na pogrešnim mestima u prodavnici. Sud je ocenio da takva zabrana nije sporna, posebno imajući u vidu da u neposrednoj blizini postoje druge prodavnice u kojima može da obavlja kupovinu.

Važno je napomenuti da zabrana ulaska nije ograničena samo na prodavnice. Privatna lica takođe mogu u bilo kom trenutku zabraniti pristup svojim stanovima ili kućama, bez obaveze da navedu razlog. To se odnosi na podstanare, majstore i posetioce. Zabrana može važiti neograničeno dugo, ali može biti i vremenski ograničena ili naknadno ukinuta. U slučaju promene vlasnika ili zakupca objekta, zabrana uglavnom prestaje da važi, ali novi vlasnik može doneti novu odluku o njenom uvođenju.