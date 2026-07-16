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Kako je saopšteno, nemačka kompanija će tako dodatno ojačati svoju mrežu proizvodnje energetskih transformatora u Evropi.

Comel Transformatori, sa sedištem u Ripnju kod Beograda, proizvode energetske transformatore za elektroprivrede, industriju i infrastrukturne projekte širom Evrope, nastavljajući tradiciju nekadašnjeg Minel Transformatora.

Kompanija SGB-SMIT navodi da će partnerstvo spojiti regionalno prisustvo, tehničko znanje i preduzetničku kulturu Comela sa inženjerskim kapacitetima, globalnim lancem snabdevanja, međunarodnom prodajnom mrežom i iskustvom SGB-SMIT-a u proizvodnji transformatora.

Generalni direktor SGB-SMIT-a Holger Keterer izjavio je da je Comel odličan strateški partner i da će zajednički ojačati poziciju na evropskom tržištu energetskih transformatora, uz stvaranje novih prilika za kupce, zaposlene i obe kompanije.

Dosadašnji vlasnici Comela, Zoran Milutinović i Jasmina Stupar Marković, poručili su da će partnerstvo omogućiti kompaniji pristup globalnoj mreži kupaca, inženjerskom znanju i istraživačko-razvojnim kapacitetima, uz zadržavanje njihovog vlasničkog učešća i aktivne uloge u daljem razvoju kompanije.

Zaključenje transakcije očekuje se u drugoj polovini 2026. godine, nakon dobijanja svih neophodnih regulatornih odobrenja, navodi SGB-SMIT u saopštenju na svojoj veb stranici.