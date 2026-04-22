Slušaj vest

U prostorijama Elektromreža Srbije danas je potpisan ugovor o dogradnji i rekonstrukciji trafostanice 220/35 kV Bajina Bašta u trafostanicu 400/220/35 kV, kao i o opremanju dva 400 kV dalekovodna polja u trafostanici 400/220 kV Obrenovac. Ugovor je u ime EMS AD potpisala generalna direktorka Jelena Matejić, sa predstavnicima konzorcijuma kompanija Energotehnika Južna Bačka i Elnos, koji su izabrani nakon sprovođenja kompleksnog međunarodnog tendera.

Radovi na trafostanicama u Bajinoj Bašti i Obrenovcu, zajedno sa izgradnjom dvosistemskog 400 kV dalekovoda između ove dve lokacije, čine treću sekciju Transbalkanskog koridora za prenos električne energije. Ukupna vrednost ove faze iznosi 113,5 miliona evra, a završetak radova planiran je za kraj 2028. godine.

Treća sekcija finansira se iz kredita nemačke razvojne banke KfW u iznosu od 64,5 miliona evra, zatim iz donacije Western Balkans Investment Framework od 21 milion evra, dok preostala sredstva obezbeđuje EMS AD iz sopstvenih izvora.

Realizacijom ovog projekta postojeća 220 kV mreža u zapadnoj Srbiji biće zamenjena modernom 400 kV infrastrukturom, čime će se značajno povećati prenosni kapaciteti i pouzdanost sistema. Istovremeno, stvoriće se uslovi za priključenje novih proizvodnih kapaciteta, uključujući i buduću reverzibilnu hidroelektranu Bistrica, koja će imati ključnu ulogu u balansiranju sistema.

Foto: Ana Paunković

Generalna direktorka Jelena Matejić istakla je da potpisivanje ugovora predstavlja značajan korak u jačanju prenosne mreže u Srbiji:

- Današnje potpisivanje predstavlja važan korak u realizaciji jednog od najznačajnijih energetskih projekata u Srbiji - Transbalkanskog koridora za prenos električne energije. Dogradnjom i rekonstrukcijom trafostanice Bajina Bašta, kao i opremanjem 400 kV polja u trafostanici Obrenovac, stvaramo uslove za povezivanje novog dvosistemskog 400 kV dalekovoda čija je gradnja već počela, čime će se značajno povećati sigurnost i kapaciteti našeg prenosnog sistema.

Transbalkanski koridor ima veliki nacionalni, regionalni i evropski značaj, a njegovom realizacijom Srbija se dodatno pozicionira kao važan elektroenergetski čvor jugoistočne Evrope i pouzdan partner u povezivanju tržišta električne energije Istoka i Zapada. Ukupna vrednost projekta iznosi oko 221 milion evra.

Prva sekcija koridora, koja je obuhvatala izgradnju dvosistemskog 400 kV dalekovoda od TS Pančevo 2 do rumunske granice, završena je 2017. godine. Druga sekcija, kojom su povezani Kragujevac i Kraljevo uz značajne radove na trafostanicama u tim gradovima, uspešno je realizovana 2022. godine.

U narednoj fazi planirana je četvrta sekcija, koja podrazumeva izgradnju novog dvosistemskog 400 kV dalekovoda od Bajine Bašte ka Višegradu i Pljevljima. Time će se dodatno povećati prekogranični prenosni kapaciteti Srbije.

Realizacijom Transbalkanskog koridora, Elektromreža Srbije nastavlja da unapređuje pouzdanost i sigurnost rada prenosnog sistema, kao i da doprinosi jačanju regionalne i evropske energetske povezanosti.