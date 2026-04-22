Kako je Epl saopštio u ponedeljak, 20. aprila, Kuk će od 1. septembra preuzeti poziciju izvršnog predsednika Apple-ovog upravnog odbora, dok će Džon Ternus, trenutni viši potpredsednik za hardverski inženjering, postati novi izvršni direktor. Ovu promenu na glavnoj poziciji upravni odbor je jednoglasno odobrio, a ona je rezultat promišljenog, dugoročnog procesa planiranja nasleđivanja.

- Bila mi je najveća privilegija u životu da budem izvršni direktor Apple-a i da imam poverenje da vodim tako izvanrednu kompaniju - naveo je Kuk u zvaničnom saopštenju.

Dodao je da voli Apple celim svojim bićem i da je neizmerno zahvalan na prilici da radi sa inovativnim i domišljatim timom ljudi koji svakodnevno obogaćuju živote kupaca najboljim proizvodima na svetu. Kuk će funkciju izvršnog direktora nastaviti da obavlja tokom celog leta.

Razvio kompaniju izvan okvira prvobitnih proizvoda

Tim Kuk je na čelo Apple-a došao 2011. godine, a prethodno je radio kao glavni operativni direktor. Njegov mandat ostaće upamćen po tome što je razvio kompaniju daleko izvan okvira prvobitnih proizvoda poput Mac-a, iPod-a i iPhone-a, uvevši Apple na velika vrata u nove industrije kao što su zabava i zdravlje.

Govoreći o svom nasledniku, Kuk je imao samo reči hvale, istakavši da Ternus ima "um inženjera, dušu inovatora i srce koje vodi sa integritetom i čašću".

Džon Ternus se takođe oglasio povodom preuzimanja ove prestižne funkcije, naglasivši koliko mu znači rad u ovakvoj kompaniji.

- Provevši gotovo celu karijeru u Apple-u, imao sam sreću da radim za Stiva Džobsa i da mi Tim Kuk bude mentor. Bila mi je privilegija da pomognem u oblikovanju proizvoda i iskustava koja su toliko promenila način na koji komuniciramo sa svetom i jedni sa drugima -izjavio je Ternus.

On je dodao da je pun optimizma za godine koje dolaze i da je ponosan što radi sa najtalentovanijim ljudima na svetu.