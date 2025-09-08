Slušaj vest

Apple sutra predstavlja najnoviji iPhone, a očekivanja su veća nego ikada pre! Istorija nam pokazuje da svako lansiranje ovog revolucionarnog uređaja donosi ne samo gužve ispred prodavnica, već i ozbiljan rast Apple-ovih akcija. I ovog puta uzbuđenje nije rezervisano samo za ljubitelje tehnologije, već će događaj izazvati potres i na svetskim berzama. Razlika je u tome što bi predstavljanje novog iPhone-a moglo ovog puta gurnuti vrednost kompanije do rekordnih visina. Oni koji na vreme prepoznaju ovu priliku i na vreme investiraju u akciju ove kompanije, mogli bi ostvariti ogroman profit. S tim u vezi, naredni dani mogu biti presudni za sve investitore, a oni koji žele da iskoriste ovu priliku, sada je pravi trenutak za ulazak na tržište!

Podaci o vrednosti akcije Apple-a u poslednjim mesecima govore više od reči. U odnosu na prethodnih šest meseci cena akcije je veća za oko 1%. Međutim, u odnosu na prethodnih mesec dana taj rast je nešto preko neverovatnih 17%! Poslednjih nekoliko dana primetan je konstantan rast od oko 5%, što samo potvrđuje predviđanja analitičara i javnosti da se Apple sprema za rekordni skok cene akcije ove

nedelje. Konstantan rast mesecima dokazuje stabilnost ove kompanije, a nagli skok cene akcije u prethodnih mesec dana nagoveštava da se Apple sprema za još veći skok usled najave o lansiranju novog telefona na tržište. Prema ocenama analitičara, pomama za ovim telefonom podići će vrednost kompanije do rekordnih visina ovog puta, pa je trenutno ova kompanija za investitore najprimamljiviji

izbor na tržištu akcija. Pogledajte trenutne cene akcija najvećih svetskih kompanija.

Foto: Shutterstock

I prodavce I investitore u Srbiji će ovaj događaj itekako zanimati. Od novog iPhone-a, korist bi mogli imati kako prodavci ovog uređaja tako i sami kupci. Naime, svaki kupac kupovinom ovog telefona doprineće skoku cene akcije Apple-a, a neki preduzimljivi investitori će to iskoristiti samim ulaganjem upravo u tu akciju. Tako kupci u Srbiji mogu u isto vreme biti I kupci proizvoda ali i investitori na tržištu akcija na čije cene na kraju krajeva, na neki način, i sami utiču. Uzimajući u obzir analize i preporukeekonomista, pred nama je period u kojem će jedna kompanija uspostaviti pravu dominaciju na tržištu a stanovnici naše zemlje moći će pravovremenim ulaganjem takođe ostvariti ogroman profit. Naučitekako da trgujete potpuno besplatno.

Apple se nalazi na pragu istorijskog trenutka. Sutrašnje predstavljanje novog iPhone-a moglo bi izazvati pravu revoluciju, kako na tržištu tehnologije, tako i na svetskim berzama. Podaci iz prethodnih meseci jasno ukazuju na stabilan i konstantan rast cene Apple-ove akcije, dok poslednji nagli skok potvrđuje očekivanja analitičara da nas čeka period rekordnog rasta. Oni koji pravovremeno prepoznaju trenutak, mogu ostvariti značajan profit, a bez obzira da li ste kupac novog iPhone-a ili investitor, vaša odluka može direktno uticati kako na budućnost ove kompanije, tako i na vašu ličnu zaradu. Ne čekajte da cena akcije dostigne svoj vrhunac — iskoristite priliku dok je još na vreme i postanite deo priče o Apple-ovom uspehu! Otvorite besplatan demo račun i započnite s trgovanjem.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.