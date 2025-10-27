Slušaj vest

Globalna dešavanja kreću se velikom brzinom, a to dinamično kretanje ne zaobilazi ni tržišta koja su ovog meseca veoma volatilna. Oktobar, kao mesec u kojem velike kompanije objavljuju svoje finanijske rezultate za kvartalni period, oduvek je investitorima bio posebno interesantan. Ipak, ove godine, pažnja koja je bila usmerena na tržište bila je veća nego ranije, a geopolitičke napetosti svakako su umnogome tome doprinele. Kada se uzmu u obzir te dve činjenice (globalne tenzije i sezona finansijskih izveštaja), koje mnogo utiču na kretanje cena akcija, nije čudo što je oktobar mesec bio pravi izazov za sve učesnike na tržištu. Iako se mnogo stvari već dogodilo, završetak meseca donosi jedan možda od najvažnijih izveštaja – u pitanju su finanijski rezultati kompanije Apple! Pogledajte trenutne cene akcija svetskih kompanija.

Svima dobro poznata kompanija, skoro je lansirala i najnoviji iPhone što je izuzetno poboljšalo njene finansijske rezultate a time i cenu akcije. Međutim, posmatrajući rezultate u poslednjih šest meseci, dolazimo do zaključka da je Apple briljirao sa rezultatima i pre nego da je izbacio novi iPhone, a ova činjenica samo je dodatno pojačala rastu cene akcije kompanije. U odnosu na pre šest meseci cena akcije porasla je za skoro neverovatnih 30%! Posmatrajući prethodnih mesec dana, ponovo je primetan rast kompanije koji je konstantan, a u poslednjih nekoliko dana on je počeo da bude i preko 5% u samo dva ili tri dana opsega što je fantastičan rezultat. Sada na taj rezultat, pored biznis inovacija i geopolitičkih tenzija utiče i finansijski izveštaj koji se očekuje krajem meseca. Prema procenama mnogih analitičara, rezultati izveštaja biće veoma povoljni po kompaniju, uzimajući u obzir dosadašnje njene aktivnosti. S tim u vezi oni koji su već uložili u akciju ove kompanije, ili planiraju da to urade pre objavljivanja izveštaja, mogli bi da osete dobar profit. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Pozitivne rezultate kompanije Apple osetiće i investitori u našoj zemlji. Ova kompanija i njeni proizvodi itekako su poznati i među našim stanovništvom, a popularnost kompanije ogleda se u tome da su mnogi državljani naše zemlje već uveliko investirali u njene akcije. Osim investiranjem u akcije, i kupovinom proizvoda kompanije ljudi sami utiču na poslovanje i time na rast cene akcije. Kada je Apple u pitanju taj uticaj je veliki, s obzirom na njegovu prisutnost na našem području. Iako su mnogi već krenuli u oktobru sa investiranjem u akcije Apple-a, naredna nedelja je poslednja šansa za one koji to još nisu učinili, s obzirom da je objavljivanje finansijskih rezultata kompanije sve bliže. Stoga analitičari preporučuju u narednim danima upravo Apple, kao prvi i najprimamljiviji izbor na tržištu. Investitori ovih dana očigledno daju prednost inovacijama i rastu u odnosu na stabilnost — a Apple se ističe kao jasan pobednik u toj promeni trenda. Otvorite besplatan demo račun i započnite trgovanje.

Zaključak je jasan – oktobar donosi više prilika nego ikada! U trenutku kada se očekuje objava Apple-ovih finansijskih rezultata, tržište je na ivici novog talasa rasta. Oni koji prepoznaju pravi trenutak i deluju sada, mogli bi da ostvare značajnu dobit u narednim danima. Nemojte propustiti priliku da budete deo globalnog trenda i investirate u kompaniju koja već decenijama pomera granice inovacija i uspeha. Iskoristite poslednju šansu ovog meseca – registrujte se potpuno besplatno na našoj platformi i Vaša investiciona budućnost može da počne upravo sada!

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.