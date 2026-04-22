Koliko ste spremni da platite rođendansku zabavu za decu, naročito onu koja još nisu ni krenula u školu? Cene u Hrvatskoj se kreću do čak 850 evra, koliko za 15 dece i dva sata zabave traži jedna igraonica u Zagrebu u kojoj rođendane slave oni koji ne pitaju za cenu. Većina roditelja ipak neće dati toliko, ali cene su nenormalno visoke čak i za roditelje koji izaberu običnu komšijsku igraonicu, naročito ako se ona nalazi u Zagrebu.

Jedna Zagrepčanka je na Fejsbuk grupi "Ženski recenziRAJ" objavila koliko je platila rođendansku zabavu u Zagrebu i zamolila druge mame da joj kažu koliko one plaćaju kako bi sledeći put prošla jeftinije. Umesto pomoći na temu koja je u kratkom roku prikupila više od 200 odgovora, dobila je mnoštvo uvreda.

U uvodnoj objavi je navela da je rođendansku zabavu u Zagrebu za dvadesetak dece platila 450 evra, što ju je začudilo jer je ranije plaćala manje.

- Dosad smo prolazili do 300 evra pa mi je ovo bio šok. Bilo je dvadesetak dece pa hajde. Koliko drugi plaćaju i gde, da sledeće godine prođem bolje? Sin mi sada za 12. rođendan želi karting i već me je strah da gledam - napisala je i posle dodala da joj ćerka ide u vrtić i da joj je žao da neko dete ne dobije pozivnicu, pa pozovu svu decu.

"To je daleko od normalnog"

- Zašto su neophodne igraonice, kartinzi i slično ako je toliko skupo? Gde su nestale dobre stare kućne proslave rođendana ili, barem u toplije doba godine, dvorište, Bundek, Jarun, pa na primer izlet na Sljeme uz osmišljavanje nekih igara u prirodi i slično? Nije li bolje nešto malo originalnije pa da im ostane u sećanju", savetovala joj je jedna žena.

- Moj Bože. Ženo, to je daleko od normalnog, sve što pišete. Po svemu navedenom, moja deca su kao da su sa druge planete. A ja sam loša majka na kvadrat. Moja kći od 6 godina želi na plaži da slavi rođendan, kupanje sa decom, sladoled i piknik. Sin od 13 je bio na bazenu, plivali su, skakali i baš uživali. Inače jednostavni rođendani, maksimalno dvorac na naduvavanje. Ćerku i to košta 60-70 evra. Imate potpuno pogrešne vrednosti i, što je najgore, učite svoju decu nebitnim stvarima, 20 dece na rođendanu nije normalno! - napisala je druga.

Pojedini roditelji imaju listu zabranjenih poklona koje deca mogu doneti na rođendan

Kako proći jeftinije

Neki korisnici su ipak ponudili korisne savete kako proći nešto jeftinije, ali i koliko sami plaćaju rođendanske zabave.

- Sa 12 godina sigurno nema 20 prijatelja sa kojima se aktivno druži, uvek je to puno manji broj, pa neka pozove samo prijatelje koji su mu bitni, pa ni taj karting neće biti tako skup. Deca pozivaju što više njih na rođendan zbog poklona, a roditelji plaćaju za tu decu ogromne iznose, a na kraju ih dete ni ne pogleda na rođendanu - pisalo jeu jednom komentaru.

- Ima i jeftinijih za 220 evra. Zavisi koliko godina ima dete. A žene koje pišu da su to gluposti, zašto bi deca morala da slave u igraonicama i slično. Nemaju svi velika dvorišta, a baš sada uskratiti samo svom detetu slavlje je isto besmisleno. Sigurno roditelji ne bi slavili da ne mogu - piše u drugom.

"Objava se svede na dokone žene"

- Kako se slavilo u malim stanovima zimi kada nisu postojale igraonice? Ili možda tada deca nisu slavila rođendane? Moj sin nikada nije hteo da ide tamo da slavi, kao ni par njegovih prijatelja, jer nisu hteli da budu vođeni tematskim sadržajima, već su hteli da se zabavljaju na svoj način kada i kako su hteli. Danas ima već i godina, ali seća se svojih rođendana - navodi se u jednom od komentara.

- I na kraju se objava svede na dokone žene čija su deca slavila rođendane još u prošloj državi ili one tipične moderne žene koje moraju od muža da traže 20 evra za prodavnicu. Malo je onih koji svet mere po sebi i svojim uslovima, pa zaborave da ima i onih koji žive i bolje i lošije od njih, a ima i onih štedljivih koji, i da imaju sav novac sveta, neće sigurno potrošiti na tako nešto.

- Zaključno, ima jako puno igraonica, velikih, malih, lanaca i privatnih, običnih i tematskih. U Zagrebu svako može pronaći nešto za sebe i nešto što mu je prihvatljivo. Oni koji žive u manje urbanim sredinama ionako slave kod kuće u dvorištu, pa ne znam čemu čuđenje. U svakom slučaju, bolje da su u igraonici nego kao oni koji su se u poslednjih nekoliko godina doselili u Zagreb pa misle da je komšijski park njihov dnevni boravak i šire veselje na javne površine i parkove - piše.

"Kod kuće ne želim da slavim"

- Platila sam otprilike toliko igraonicu u Family Mall-u. Ali meni to vredi tog novca. Imamo mali stan, deca su rođena u zimskom periodu, nemamo opciju dvorišta, a vreme zimi je nepredvidivo. Kod kuće ne želim slavlja. Slavili smo do treće godine, hvala, ne bih više.

- Računam na taj trošak, planiram unapred kao i, na primer, registraciju auta. Ne pijemo, ne pušimo, ne kockamo. Ni ja ni muž ne slavimo rođendane jer nam se ne da, pa možemo deci da priuštimo proslave njihovih rođendana kad ih to veseli. Možda bismo ipak mogli početi da uplaćujemo loto za buduće proslave.

- Koliko komentara… Neko će kupiti imitaciju parfema i biti zadovoljan, a onaj ko može, priuštiće sebi original. Tako je i ovde. Ako dete ima neku rođendansku želju, a roditelj smatra da je to u redu i može da priušti, priuštiće. Onaj ko ne može, neće. Da, velike su razlike između onih koji mogu i onih koji ne mogu, velike su razlike u primanjima i platama, ali tako je kako je. Neka se svako pokrije onoliko koliko je dug.

- Cena svega je porasla. Zavisi u kom gradu živiš. Nije isto nekome u Zagrebu nešto nabaviti i naplatiti ili nekome ko živi na moru i slično. U mestu gde sam ja cena igraonice je od 150 do 250 evra zavisno od paketa i broja dece. Kod nas može biti tako jer cene nabavke odgovaraju tome. Uostalom, ne razumem dilemu, niste valjda rezervisali, odradili pa tek pri plaćanju saznali cenu? Mogli ste odlučiti i odmah tražiti druge opcije pre nego što ste rezervisali.