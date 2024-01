PAPRENE CENE IGRAONICA U BEOGRADU: Na samo 15 minuta od prestonice zakup mnogo JEFTINIJE

Deci je bitno da im je zabavno, da imaju jedni druge i da se samo smeju - ovo je jedna velika istina, a u to se svi uvere nakon velikih priprema za rođendane, odakle deca ne pričaju utiske o kanapeima i ukusnom mesu nego o tome kako su se i čega igrali.

Upravo o tome priča jedna čitateljka, koja tvrdi da su cene igraonica (za tri sata) otišle u nebesa - u Beogradu su 600, 700, 800 evra, a u Pančevu, na samo pola sata od prestonice - od 55 do 350 evra. I ove najskuplje uopšte ne zaostaju za beogradskim, naprotiv.

"Detetu smo prošle godine slavili rođendan u maloj igraonici, jer smo na drugim mestima zakasnili. pa je termin bio zauzet, ali iako je prostor bio omanji, svi drugari iz vrtića su rekli da je to bio najbolji rođendan do tada - iako ništa posebno nisu imali osim pinjate. Ako je to danas uopšte nešto posebno...", priča jedna mama svoj utisak.

foto: Shutterstock

Ta igraonica je prošle godine u centru Pančeva koštala 13.000 dinara.

"Za taj novac dobijete po kafu svakom gostu - ima mesta za 30 odraslih i još toliko dece. Možete doneti svoju hranu i tortu, ali i svoje piće. U cenu su uračunati i jedan konobar i dve animatorke, koje na kraju deci crtaju i lice - a to je našem četvorogodišnjaku bilo vrlo bitno", priča mama O. B.

Jedna druga, malo "više fensi ponuda", košta oko 350 evra.

"Međutim, uslov je da iz njihovog restorana uzimate hranu, a cene su - paprene. To uslovljavanje se mnogima ne dopada, pa biraju igraonice u kojim mogu da služe svoju hranu, poruče roštilj odakle god žele, unesu kiflice i druge đakonije. Takođe, zgodno je doneti i neki domaći liker, za nazdravljanje.", iskrena je ova mama.

U međuvremenu se pojavila i igraonica koja košta samo 55 evra - a izgleda vrlo pristojno, jedino je prostor manji, ali sasvim dovoljan da stane cela grupa iz vrtića.

foto: AP/Ilustracija

"Ove godine isto pitanje - koju ćemo igraonicu? Dete, naravno, bira, a mi možda malo usmeravamo. Na kraju, dopala mu se igraonica koja košta 18000 dinara - a možete doneti iće i piće. Ove godine digli cenu - do 1. januara koštala je 14000", priča ova mama.

Tako je u Pančevu. Ali kad sednete u automobil, za pet minuta ste u Beogradu, za 15 na Pančevačkom mostu, za 35 minuta na Vračaru.

"Tamo je moja sestra platila igraonicu 600 evra. I to je - kaže - baš prihvatljivo". Drugi cene oko 800 evra, plus piće, plus hrana...", priča naša sagovornica o uslovima kakvi su u Beogradu, i to na Vračaru.

Kako je istakla - deca su se dobro provela i u jednom i u drugom mestu - i za 120 i za 600 evra, pa je postavila pitanje da li su igraonice skupe da bi ih mame slikale za Instagram.

"Nekad se pitam zašto su tolike razlike u ceni igraonica, ipak su to 3 sata, u mnogim mestima potpisujete da vi snosite odgovornost za bezbednost dece, jednostavno imam utisak da je to sve preskupo. Čak i drugarica koja živi na obodu Beograda je igraonicu platila 550 evra, a to, stvarno, nema smisla... Dakle, nije fora u tome je li centar ili nije centar, fora je da je to Beograd...." zaključuje ova mama.

Kurir.rs/Telegraf