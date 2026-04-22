Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović danas je s predsednikom Vučićem prisustvovala otvaranju proizvodnog pogona fabrike stakla u Paraćinu
"Srbija se razvija kroz nove fabrike i dolazak ozbiljnih investitora": Ministarka Đedović Handanović na otvaranju proizvodnog pogona fabrike u Paraćinu
- Prisustvovala sam otvaranju novog proizvodnog pogona fabrike stakla Veider u Paraćinu zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučić i sastanku sa rukovodstvom kompanije.
Srbija se razvija kroz konkretne projekte, nove fabrike i dolazak ozbiljnih investitora, a za takav razvoj potrebna je stabilna, dostupna i sigurna energija.
Zato ćemo nastaviti da gradimo i jačamo naš energetski sistem kako bi bio stabilniji, otporniji i spreman da podrži dalji industrijski rast, da bismo nastavili da privlačimo investicije, kao zemlja koja ima snagu da ih dugoročno podrži kroz pouzdan energetski sistem i stabilno poslovno okruženje - napisala je ministarka Dubravka Đedović Handanović na svom Instagram profilu.
