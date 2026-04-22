Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je za RTS da su juče obavljeni razgovori operativnih i pravnih timova Vlade Srbije i MOL-a o pravima i obavezama akcionara NIS-a. Očekujem da do kraja nedelje imamo nekih 90 odsto usaglašenih stavova, navela je ministarka.

MOL pregovara sa ruskim većinskim vlasnikom o kupovini njihovog udela u NIS-u, a sa Vladom Srbije odvojeno razgovara o pravima i obavezama akcionara. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je za RTS da je važno da se ti razgovori nastavljaju.

Kako je navela, juče su obavljeni razgovori operativnih i pravnih timova na kojima je zatvoren određen broj pitanja.

- Nastavićemo to da radimo i u narednim danima i ja očekujem da do kraja nedelje imamo nekih 90 odsto usaglašenih stavova. Ostaće, pretpostavljam, još par otvorenih pitanja i za razgovore na višem nivou. Tako da, pratimo, apsolutno radimo. Paralelno znamo da su čelnici MOL grupe imali razgovore i u Sankt Peterburgu - navela je ministarka.

Govoreći o crvenim linijama, Dubravka Đedović Handanović objasnila je da žele da poboljšaju poziciju Srbije i da je cilj da se vlasnički udeo Vlade Srbije poveća za pet odsto.

- Želimo da osiguramo, pre svega, da NIS ostane dominantna kompanija na našem tržištu, da rafinerija mora da ima određeni godišnji kapacitet prerade ili u proseku određeni broj godina. to je važno za naš bruto domaći proizvod, za našu zaposlenost, to je važno za sigurnost snabdevanja - rekla je ministarka.

Istakla je da se u ovoj energetskoj krizi vidi koliko je važno imati rafineriju u svojoj zemlji na koju možete da se oslonite kako biste sprečili porećemaje u snabdevanju.

Na pitanje može li promena vlasti u Mađarskoj da promeni politički okvir pregovora sa MOL-om, Dubravka Đedović Handanović je odgovorila da je Mađarska sused sa kojim imamo izuzetno bogate političke i ekonomske odnose.

- Dobro je da je održan razgovor juče između predsednika Vučića i budućeg mađarskog premijera, novoizabranog, gospodina Mađara. Tako da ćemo nastaviti na tom talasu, ja se nadam i dobru saradnju, jer u energetskom sektoru ona je veoma intenzivna - rekla je ministarka rudarstva i energetike.

"Srbija ima najveće rezerve u regionu"

Govoreći o zalihama energenata u Srbiji, ministarka je rekla da je Srbija izuzetno dobro snabdevena i da ima najveće rezerve u regionu, što je, kako je navela, rezultat odgovorne politike koju su vodili u prethodnim godinama.

- Samo da napomenem da smo duplirali naše rezerve dizela kad pričamo samo o državnim rezervama u protekle tri godine, da smo za dva puta povećali rezerve benzina i to je nešto što ćemo nastaviti da radimo, jer je to strateška odluka - rekla je ministarka.

Istakla je da u rezervama ima 550.871 tona dizela, od čega je polovina u državnom vlasništvu, kao i 127.729 tona dizela, od čega se dve trećine nalaze u državnom vlasništvu.

Dodala je da mazuta ima za 245 dana, a gasa za automobile i kerozina za oko 51 dan.

- To je više nego što imaju zemlje Evropske unije. Kod nas na pumpama nema nikakvih problema. Videli ste da ima problema i u Hrvatskoj i u Sloveniji, imaju nestašice i ograničenja točenja za poljoprivrednike u Hrvatskoj i za pravna lica u Sloveniji. Mi te mere nećemo uvoditi. Mi smo uveli druge mere koje su pre svega na teret države, da država preuzme teret smanjenja svojih prihoda zarad toga da građani nemaju nikakvih ograničenja i nastavićemo da pratimo situaciju na tržištu - rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da globalna situacija ne zavisi od Srbije i njenog rukovodstva i da na to ne mogu da utiču.