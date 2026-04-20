Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su za 193.000 domaćinstava koja imaju status energetski ugroženog kupca računi za električnu energiju, gas ili grejanje tokom grejne sezone umanjeni za 20 do 60 odsto.

Kako je navela, reč je o najvećem broju domaćinstava do sada koji su, uz podršku države, ostvarili pravo na umanjenje troškova za energente, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

- Među njima je 100.000 penzionera sa minimalnim penzijama kojima je umanjenje računa za struju 1.000 dinara mesečno omogućeno po automatizmu. Prvi put su vojni invalidi i borci imali mogućnost da se prijave i umanje sebi račune i čak 30.000 domaćinstava iz ove kategorije je to iskoristilo - naglasila je ministarka.

Foto: Nenad Kostić

Podsetila je da pravo na prijavu za status energetski ugroženog kupca imaju građani koji primaju novčanu socijalnu pomoć, uvećanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i porodice lošijeg materijalnog stanja.

- Zahtevi se podnose u jedinicama lokalne samouprave tokom cele godine, gde se građani opredeljuju za umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje - rekla je Đedović Handanović i dodala da se može ostvariti umanjenje računa za električnu energiju do 40 odsto, kao i do 60 odsto za toplotnu energiju.

Kako se navodi, Ministarstvo rudarstva i energetike nedavno je donelo novi pravilnik kojim se usklađuju iznosi ukupnih mesečnih prihoda domaćinstava sa kretanjem indeksa potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, što predstavlja jedan od uslova za dobijanje statusa energetski ugroženog kupca.

Prema novim kriterijumima, pravo na ovaj status na osnovu materijalnog položaja imaju jednočlana domaćinstva sa prihodima do 25.387,88 dinara, dvočlana do 40.238,31 dinara, tročlana do 55.088,73 dinara, četvoročlana do 69.939,16 dinara, petočlana do 84.789,58 dinara i šestoročlana do 99.640,01 dinara. Za domaćinstva sa više od šest članova, prag se za svakog dodatnog člana povećava za 14.850,43 dinara, navedeno je u saopštenju.