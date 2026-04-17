Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se povodom godišnjice bombardovanja rezervoara derivata nafte u Smederevu, istakavši da je država uspela ne samo da obnovi ove kapacitete, već i da ih u potpunosti popuni. Ona je naglasila da Srbija danas raspolaže značajnim zalihama, čime je osigurana energetska stabilnost zemlje u kriznim vremenima.

- Na današnji dan 1999. bombardovano je i razoreno srce energetike Srbije - rezervoari derivata nafte u Smederevu. Posle tri decenije, ova Vlada Republike Srbije je uspela obnovi i što je najvažnije u ovim vremenima - popuni. U ovom trenutku na zalihama u Smederevu imamo 63.706 tona evro-dizela.

Podsećam i da su obavezne rezerve nafte i naftnih derivata povećane u poslednje 4 godine sa 31 dana prosečne dnevne potrošnje na 55, 65 dana.

Od 2022. obavezne rezerve povećane su za 79%, rezerve dizela za 98%, rezerve benzina čak 198%!

Ponosna sam na tim koji vodim, Ministarstvo rudarstva i energetike, Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, što je Srbija u vreme najveće energetske krize poslednjih decenija stabilna. Nastavljamo da radimo u interesu građana kako ne bi, kao što nisu ni do sada, osetili posledice - napisala je ministarka.

Biznis Kurir

