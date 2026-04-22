Slušaj vest

U susret Međunarodnom danu devojčica u ICT-u (23. april), kompanija Mastercard je u Palati nauke - Zadužbini Miodraga Kostića obeležila završetak prve faze svog globalnog, edukativnog Mastercard Girls4Tech™ programa u Srbiji koji je do sada okupio više od 140 devojčica iz beogradskih osnovnih škola, sa ciljem da inspiriše devojčice uzrasta od 8 do 16 godina da istraže svet nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM). Tim povodom, ambasadorke MastercardGirls4Tech™programa, astrofizičarke dr Tijana Prodanović i drDragana Ilić, održale su predavanje za prisutne devojčice pod nazivom „Od radoznalosti do STEM karijere: Putovanje žena naučnica“ i podelile svoja iskustva, osvetlivši izazove sa kojima su se susretale i način na koji su radoznalost, upornost i samopouzdanje oblikovale njihov profesionalni put. Njihove priče bile su inspiracija učesnicama, pokazujući da svaka devojčica sa željom da istražuje i uči može otvoriti vrata ka karijeri u STEM oblastima.

Foto: Skart MEDIA

Prisutnima su se na događaju obratili Jelena Sretenović, direktorka kompanije Mastercard za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Nemanja Đorđević, upravitelj Palate nauke - Zadužbine Miodraga Kostića, kao i ambasadorke projekta, naučnice i astrofizičarke drTijana Prodanović i dr Dragana Ilić. „U kompaniji Mastercard smatramo da je podrška devojčicama u razvoju STEM veština ključna – ona im otvara nove perspektive i pruža mogućnost da postanu buduće liderke u nauci i tehnologiji. Kroz realizovane radionice i mentorstvo naših volontera imali smo priliku da vidimo koliko su devojčice radoznale, koliko duboko razmišljaju o naučnim i tehnološkim temama, i koliko ih oduševljava svako novo saznanje – od kriptologije i algoritama do veštačke inteligencije. To nam potvrđuje da je naš zadatak da im damo vetar u leđa i pružimo vidljive uzore koji ih inspirišu i potvrđuju da STEM karijere jesu baš za njih. Zato veliko hvala i našim volonterima - kolegama iz kompanije Mastercard što su svoje vreme, znanje i iskustvo nesebično prenosili na devojčice“, poručila je Jelena Sretenović, direktorka kompanije Mastercard za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Ujedno, kompanija Mastercard uručila je osnovnim školama učesnicama programa vredne donacije u vidu edukativno-tehnološke opreme, namenjene unapređenju nastave i jačanju kapaciteta za STEM obrazovanje. Na ovaj način pruža se podrška svim učenicima da istražuju nove tehnologije i dalje razvijaju svoja interesovanja u oblasti nauke i tehnologije.

Prisutnima se obratio i Nemanja Đorđević, upravitelj Palate nauke, Zadužbine Miodraga Kostića i tim povodom rekao: „Inicijativa kao što je Mastercard Girls4Tech™ program pokazuje koliko je važno razbijati predrasude i sistemske barijere koje decenijama odvraćaju mlade žene od nauke i tehnologije. Upravo zato je saradnja obrazovnih institucija, privrede i naučne zajednice ključna, kako bismo mladima pružili uzore i poslali jasnu poruku: i ti pripadaš ovde. Ponosni smo što je Zadužbina Miodraga Kostića prostor gde devojčice mogu slobodno da istražuju, pitaju i zamišljaju sebe kao buduće naučnice, inženjerke i tehnološke liderke jer upravo takve žene oblikuju svet koji dolazi“.

Od lansiranja programa u Srbiji u novembru 2025. godine do aprila 2026. godine, u okviru programa su realizovane tri interaktivne radionice za više od 140 devojčica iz beogradskih osnovnih škola Jovan Miodragović, Veselin Masleša i Vuk Karadžić. Tokom radionica, u okviru kojih je 15 Mastercard volontera bilo u ulozi mentora, učesnice su se upoznale sa temama iz oblasti kriptografije, algoritama, detekcije prevara, digitalne konvergencije, veštačke inteligencije i analitike podataka, stičući praktično iskustvo i uvid u mogućnosti koje STEM karijere nude.

O globalnom Mastercard Girls4Tech™ programu