Izvor je naveo da je tranzit nastavljen u 10.35 sati po srednjeevropskom vremenu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je u utorak da je Ukrajina popravila oštećeni naftovod Družba koji transportuje rusku naftu u Evropu i da je spremna da nastavi isporuke, deblokirajući poslednju prepreku za obezbeđivanje desetina milijardi evra podrške od Brisela.

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban blokirao je kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu kao sredstvo za pritisak na Kijev da nastavi isporuke, optužujući ga za odugovlačenje popravki naftovoda.