Više od dvadeset godina stanovnici Zrenjanina radili su nešto o čemu većina Evropljana ne mora da razmišlja: kupovali su vodu za piće. Zbog povišenih vrednosti arsena, amonijaka, mangana, metana i visoke mineralizacije voda nije bila bezbedna za piće, a brojni pokušaji prečišćavanja tokom godina nisu doneli trajno rešenje. Generacije su odrastale znajući da se voda iz česme ne pije. Svako novo neispunjeno obećanje dodatno je narušavalo poverenje građana.

To se promenilo 2025. godine. Danas u Zrenjaninu teče bezbedna voda, što je trajni rezultat ulaganja u infrastrukturu u vrednosti od 19 miliona evra kroz prvo javno-privatno partnerstvo u sektoru vodosnabdevanja u Srbiji. Projekat, koji kao međunarodni partner predvodi Metito Utilities, ušao je u uži izbor za „Projekat godine“ (Water Project of the Year) u okviru Global Water Awards, jednog od najprestižnijih priznanja u međunarodnoj industriji vodosnabdevanja.

Održivi model koji daje rezultate

Rešenje za Zrenjanin dolazi u trenutku kada se bezbednosti vode sve više prepoznaje kao globalni razvojni prioritet. Prošle nedelje je Grupa Svetske banke zvanično pokrenula inicijativu „Water Forward“, globalnu platformu osmišljenu s ciljem poboljšanja bezbednosti vode za milijardu ljudi do 2030. godine.

Inicijativa okuplja multilateralne razvojne banke, vlade i aktere iz privatnog sektora oko zajedničkog problema: nejasne politike, slaba regulativa i finansijski neodržive komunalne kompanije godinama usporavaju napredak u pristupu vodi i odbijaju privatne investitore od ulaska u sektor. Platforma ima za cilj da ove izazove reši tako što će pružiti pomoć zemljama da izgrade pouzdanije i otpornije sisteme

vodosnabdevanja, čime bi se povećala produktivnost, unapredio život građana i privukle privatne investicije.

Projekat prečišćavanja vode u Zrenjaninu nije nastao kao odgovor na ovaj poziv. On mu je prethodio i danas se izdvaja kao transparentan primer, prilagođen lokalnim potrebama, kako jedan ovako precizno strukturisan model može da funkcioniše u praksi. Ono što "Water Forward" sada definiše kao preduslove za uspeh - finansijski održivo poslovanje, jasno podeljena odgovornost između javnog i privatnog partnera, investicija koja ne opterećuje gradski budžet - u Srbiji je već bilo primenjeno i pre nego što je ta inicijativa pokrenuta.

Metito Utilities, globalni investitor, razvojni partner i operater održivih rešenja sa više od 25 godina iskustva u realizaciji projekata upravljanja vodom i otpadnim vodama, kroz javno-privatna partnerstva na Bliskom istoku, u Africi, Aziji i Evropi, nosilac je investicije u partnerstvu sa Gradom Zrenjaninom i JKP "Vodovod i kanalizacija“.

Investicija od 19 miliona evra pokrenuta je na osnovu sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Domaći stručnjaci sa Instituta „Jaroslav Černi“ i Univerziteta u Novom Sadu bili su ključni deo procesa - doneli su znanje o specifičnim hidrogeološkim uslovima Panonskog basena koje nijedan međunarodni tim nije mogao da nadomesti.

U okviru partnerske strukture, Metito Utilities preuzeo je investicioni rizik, finansirao izgradnju i preuzeo operativnu odgovornost za postrojenje. Javni partner zadržao je potpuni nadzor nad kvalitetom vode, uz jasno definisane standarde koje je privatni partner bio zakonski obavezan da ispunjava. Kontinuirano praćenje i kontrolu kvaliteta vode sprovode nadležne javne institucije, uključujući Institut za javno zdravlje, koji pruža nezavisnu potvrdu da su propisani standardi dosledno ispunjeni.

Ta jasna podela odgovornosti čini dobro osmišljene modele javno-privatnog partnerstva efikasnim instrumentom za modernizaciju infrastrukture i realizaciju dugoročnih rešenja bez dodatnog opterećenja lokalnog budžeta. Ispunjenje te obaveze zahtevalo je više od samog finansiranja.

Voda crpljena iz Panonskog basena sadržavala je arsen, amonijak, mangan, metan, organske materije i visoku mineralizaciju - kombinaciju koja je nadmašila sve prethodne pokušaje prečišćavanja. Kroz detaljne analize, prilagođenu tehnologiju, dokazano iskustvo i transparentan model upravljanja, Metito Utilities i domaće naučne institucije osmislili su višestepeni proces prečišćavanja sposoban da odgovori na punu složenost sirovine iz izvora. Zrenjanin je dobio ono što mu je bilo potrebno - sveobuhvatno, prilagođeno i dugoročno rešenje. A za međunarodnu industriju vodosnabdevanja Zrenjanin je postao nešto što se u infrastrukturi retko viđa: ogledni model koji se može izučavati i slediti.