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Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda stavio je na rani javni uvid predlog izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo Makiškog polja, između ulica Nova 32 i Nova 30, na području gradske opštine Čukarica.

Za izradu planske dokumentacije zadužen je arhitektonski biro Bureau Cube Partners d.o.o.

Obuhvaćeni prostor prostire se na približno 16 hektara i planom je predviđeno njegovo preuređenje u novu urbanu celinu sa mešovitom namenom. Predviđena je izgradnja stambenih i poslovnih objekata, kao i kompleksa namenjenog javnim službama.

Prema dokumentaciji plana, područje je trenutno uglavnom neizgrađeno i neuređeno. Na terenu dominiraju zelene površine, poljoprivredno zemljište i melioracioni kanali, dok su pojedini objekti izgrađeni bez odgovarajućih dozvola, a deo prostora nema adekvatnu komunalnu infrastrukturu.

Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Mešoviti gradski sadržaji i obrazovni kampus

Planom su definisana dva bloka.

Blok 1 zauzima oko 8,99 hektara i namenjen je zoni mešovitih gradskih centara (M4). U njemu je planirana kombinacija stambenih i komercijalnih sadržaja. Učešće stanovanja može iznositi između 80 i 100 odsto ukupnih sadržaja, dok je prisustvo poslovnih delatnosti u prizemljima objekata obavezno.

Blok 2 prostire se na oko 2,04 hektara i predviđen je za javne službe, odnosno obrazovni kampus. U okviru njega planirana je predškolska ustanova kapaciteta do 270 dece, kao i osnovna škola koja može da primi do 960 učenika.

Objekti visine do 37 metara

U zoni M4 dozvoljena je izgradnja objekata sa maksimalnom visinom venca od 32 metra, dok visina povučenog sprata može dostići 37 metara. To odgovara zgradama visine približno od 10 do 12 spratova.

Ukupna planirana bruto građevinska površina u ovoj zoni iznosi oko 500.000 kvadratnih metara. Od toga je približno 400.000 kvadrata namenjeno stanovanju, dok je oko 100.000 kvadratnih metara predviđeno za poslovne sadržaje.

Foto: printscreen / instagram / građevinagram

Prema procenama, u budućem naselju moglo bi da živi oko 6.280 stanovnika.

Plan takođe obuhvata unapređenje infrastrukture kroz izgradnju novih saobraćajnica, komunalnih mreža i pratećih sistema. Posebna pažnja biće posvećena rešavanju postojećih izazova, među kojima su visok nivo podzemnih voda i nedovoljna infrastrukturna opremljenost prostora.

Kako se navodi u planskoj dokumentaciji, osnovni cilj izmena plana jeste aktiviranje trenutno neiskorišćenog zemljišta i stvaranje uslova za razvoj mešovitih gradskih centara, uz istovremeno unapređenje urbanističkih i infrastrukturnih kapaciteta ovog dela grada.

Rani javni uvid biće otvoren do 3. jula.

Podsećanja radi, još 2017. godine sproveden je arhitektonsko-urbanistički konkurs za budući razvoj Makiškog polja. Nakon završetka konkursa izabrano je prvonagrađeno rešenje koje je postavilo osnovni koncept budućeg uređenja ovog prostora, izjavio je tadašnji glavni gradski arhitekta Milutin Folić.

Tom prilikom istaknuto je da je, nakon konkursa za Blok 18 održanog prethodne godine, raspisan i konkurs za Makiško polje, koje obuhvata oko 680 hektara. Takođe je navedeno da je Studijom Instituta Jaroslav Černi iz 2014. godine granica zaštite vodoizvorišta pomerena do Obrenovačkog puta, čime su stvoreni uslovi za pokretanje planskog razvoja tog područja.

1/7 Vidi galeriju Kako će izgledati beogradski metro Foto: Miroslav Čučković

Početna tačka prve linije budućeg metroa

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je preduzeću "Beogradski metro i voz" privremenu građevinsku dozvolu za izvođenje radova na izgradnji privremene ograde na kompleksu depoa na Makišu za beogradski metro.

Kao deo priprema, na Makiškom polju u toku je formiranje budućeg kompleksa depoa metroa, uključujući i izgradnju privremene ograde dužine više od 4,5 kilometara. Ovaj potez predstavlja prvi fizički indikator razgraničenja i organizacije prostora namenjenog budućem metro sistemu.

Makiš polje je početna tačka prve linije budućeg beogradskog metroa, gde se trenutno izvode pripremni radovi i gradi kompleks glavnog depoa za metro. Kompleks obuhvata prostor za smeštaj, održavanje, pranje i popravku kompozicija, kao i Upravljački centar za automatizovane vozove.

Plan izvođenja predviđa paralelni rad sa dva kraja grada, sa južne strane iz zone Makiša i sa severne strane iz pravca Karaburme i Pančevačkog mosta. Cilj je da se tuneli spoje u centralnom gradskom području, a procene ukazuju da bi faza bušenja mogla trajati oko 550 dana kontinuiranog rada.

Predložene izmene plana za deo Makiškog polja predstavljaju još jedan korak ka urbanizaciji ovog dela Beograda. Izgradnjom stambeno-poslovnog naselja, obrazovnog kampusa i prateće infrastrukture stvorili bi se uslovi za dolazak više od 6.000 novih stanovnika, ali i za razvoj novih sadržaja i usluga, a projekat dobija na značaju i budućim sistemom beogradskog metroa, čija prva linija počinje upravo na Makišu.