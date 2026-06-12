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Kruzeri postaju sve veći iz decenije u deceniju, ali najnoviji mega-projekat preti da današnje morske divove učini iznenađujuće malim. Ambiciozni poduhvat pod nazivom Freedom Ship ima za cilj stvaranje prvog pravog "grada na moru", plutajuće zajednice dugačke čak 1,6 kilometara, projektovane da primi do 80.000 stanovnika, posetilaca i članova posade dok neprekidno plovi oko sveta.

Opremljen školama, parkovima, prodavnicama, hotelima, pa čak i bolnicom i sportskim stadionom, ovaj kolos, prema rečima njegovih tvoraca, neće biti običan kruzer, već trajno naseljena okeanska metropola.

Iako danas postoje koncepti "večitih krstarenja", poput luksuznog broda The World koji funkcioniše kao privatni stambeni kompleks za milionere, ili pristupačnijeg Villa Vie Odyssey, oba projekta primaju svega nekoliko stotina putnika i deluju patuljasto u poređenju sa onim što donosi Freedom Ship.

Nuklearni pogon i budžet od kog se vrti u glavi

Ideja, koja je prvi put rođena krajem devedesetih godina, izašla je iz kuhinje kompanije Freedom Cruise Line International.

Ukoliko se projekat realizuje do kraja, brod će biti širok oko 240 metara, težak 2,3 miliona tona i visok čak 30 paluba. Procenjuje se da će troškovi izgradnje iznositi vrtoglavih 12 milijardi funti (oko 13,87 milijardi evra).

Iako tačan datum porinuća još uvek nije definisan, planirano je da brod pokreće nuklearno gorivo. On će postati trajni dom za 50.000 stanovnika, ugostiće 10.000 privremenih posetilaca, dok će o svima njima brinuti posada od čak 20.000 ljudi.

Kako će izgledati kruzer

Sa svojim masivnim kapacitetom, ovaj brod će nositi osam puta više ljudi od trenutno najvećih putničkih brodova na svetu (Royal Caribbean’s Star of the Seas i Icon of the Seas).

Da bi se toliki broj ljudi zabavio i funkcionisao, sadržaji na brodu moraju biti monumentalni:

Sportski stadion sa 15.000 mesta

Dva muzeja, simfonijska dvorana i kongresni centar

Veliki akvapark i ogroman podvodni akvarijum za ljubitelje ronjenja

Dva luksuzna hotela i osam helidroma za posetioce

Škole i koledži za decu koja trajno žive na brodu

Interni tramvajski sistem za prevoz putnika, 24 kilometra pešačkih staza i preko hektar zelenih parkova.

Ovaj ploveći grad će obilaziti zemljinu kuglu svake dve godine, krećući se brzinom od oko 7 čvorova (oko 13 km/h). Međutim, zbog svoje monumentalne veličine, brod nikada neće moći da uplovi ni u jednu luku na svetu, već će stalno boraviti u međunarodnim vodama. Svi koji budu želeli da ga posete ili pređu na kopno, koristiće redovne trajektne linije i helikoptere.

Kada počinje gradnja

Kompanija Freedom Cruise Line International, sa sedištem na Floridi, poverila je kreiranje ovog vizuelnog čuda dizajnerskoj firmi Schopfer Associates, koja sarađuje sa vodećim svetskim arhitektama i pomorskim ekspertima.

Potražnja i interesovanje za ovakav stil života su izuzetno visoki. Iz menadžmenta kompanije navode da bi interesovanje tržišta već sada moglo da opravda izgradnju tri ovakva broda.

Kada se novac obezbedi, izgradnja će započeti u Indoneziji. Procenjuje se da će sam proces trajati do četiri godine, a plan je da se prvi stanari useljavaju u svoje domove na vodi dok se ostali delovi broda još uvek budu gradili. Budući da nema matičnu luku, čak će se i kompletno održavanje i remont broda raditi na otvorenom moru.