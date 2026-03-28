Beograd, glavni grad Srbije, dobiće svoju prvu liniju metroa, a za njenu realizaciju biće zadužen Alstom. Francuski industrijski gigant izabran je od strane gradske vlasti za liniju broj 1, koja će se prostirati na 15 kilometara i imaće 15 stanica, od čega će 11 kilometara biti u tunelima. Vrednost ugovora iznosi 915 miliona evra, pišu francuski mediji.

Ovaj ugovor „ključ u ruke“ obuhvata 32 Metropolis garniture bez vozača, signalizaciju i telekomunikacije, elektroenergetsko napajanje, koloseke, peronska vrata, opremu depoa, centralizovani kontrolni centar, kao i kompletne sisteme sajber-bezbednosti.

- Ovaj sistem "ključ u ruke" omogućiće pouzdan i energetski efikasan rad, sa intervalima polazaka koji mogu biti i do 90 sekundi, uz podršku integrisanog kontrolnog centra i najsavremenije platforme za sajber-bezbednost - navodi se.

"Linija 1 će iz temelja promeniti način kretanja za skoro dva miliona stanovnika, nudeći pouzdanu i bezbednu alternativu drumskom saobraćaju. Ovaj projekat prevazilazi same izazove mobilnosti: reč je o strateškoj investiciji koja će podržati rast Beograda i pomoći mu da ostvari svoje dugoročne ekonomske i klimatske ciljeve“, izjavio je Endru DeLeon, predsednik Alstoma za Evropu.