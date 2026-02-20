Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da bi u narednih mesec ili dva trebalo da započne izmeštanje instalacija, čime bi bili stvoreni uslovi za početak radova na takozvanom "malom metrou", odnosno tunelu koji će povezati Bulevar despota Stefana, levu obalu Dunava, Višnjičku banju i Karaburmu sa Novim Beogradom.

Šapić je na konferenciji za medije naveo da je tokom projektovanja bilo brojnih izazova, jer se pokazalo da je izgradnja tunela znatno složenija nego što se prvobitno pretpostavljalo.

- Mislim da je to pri kraju i da bi u sledećih mesec dva trebalo da počne izmeštanje instalacija i da zvanično krenu radovi - naveo je Šapić.

Govoreći o drugim infrastrukturnim projektima, istakao je da bi za oko mesec dana trebalo da počne izgradnja kružnog toka u Ulici Vladimira Popovića, dok je početak radova na novom kružnom toku kod TC Ušće planiran do kraja godine.

- Kružni tok na izlasku sa Novog srpskog mosta, to jest Novog Savskog mosta, koji bi trebao da bude povezan sa kružnim tokom na kraju Bulevara Nikole Tesle i Mihajla Pupina, koji ulazi na Brankov most. Tu imamo kružni tok koji smo uradili kod Brankovog mosta, a sada ćemo raditi i nov kod TC Ušće - rekao je Šapić.

On je naglasio da će, zajedno sa novim mostom, ovi kružni tokovi značajno doprineti rasterećenju saobraćaja u gradu, podsetivši da se puštanje novog Savskog mosta u saobraćaj očekuje do leta 2027. godine.