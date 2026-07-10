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Rukovodilac gradilišta iz kompanije "Pauer Čajna", Ivan Nikolić izjavio je danas da se radovi odvijaju po planu i da se oko 20. jula očekuje dolazak nove mehanizacije i novog krana, a krajem jeseni isporuka i transport kablova za lukove.

Nikolić je rekao da je tokom maja iz Kine stigla poslednja isporuka materijala, što je nekih šest barži materjala čime je kompletirano ukupno 6.000 tona čelika potrebnog za montažu gornjeg stroja novog mosta. Naglasio je da radovi na reci, koji su ključni za završetak celog projekta, nisu prekidani tokom prethodnih meseci.

- Trenutno se izvode radovi na stubu četiri, odnosno priprema zagatne konstrukcije na stubu tri, a na stubu četiri izvodimo šipove danas i u toku je betoniranje 11 od 21 šipa koliko imamo projektovano da uradimo - rekao je on.

1/6 Vidi galeriju Novi savski most Foto: Instagram/mali_sinisa

Nikolić je dodao da se ni radovi na pristupnim saobraćajnicama nisu prekidali i da su stubovi na obe obale završeni. On je najavio i da se oko 20. jula očekuje dolazak nove mehanizacije i novog krana, kao i početak čišćenja tog dela gradilišta gde se obrušio stari kran i zbog čega su radovi zbog toga u tom delu bili prekinuti.

Čišćenje terena

Nakon toga, kako je dodao, uslediće čišćenje tog dela terena, utvrđivanje eventualnih oštećenja na već montiranoj konstrukciji i pribavljanje potrebnih odobrenja za nastavak montaže na tom segmentu.

- Očekuje se da će se od avgusta radovi na čeličnoj konstrukciji na ovom delu izvoditi u punoj brzini - rekao je Nikolić.

Prema njegovim rečima, sledeći veliki korak na gradilištu je spajanje glavnog raspona koji će biti dugačak oko 240 metara, a potom i montaža lukova visine 36 metara.

Kako je dodao, očekuje se krajem jeseni isporuka i transport kablova za lukove koji su već testirani u Kini, čime će se kompletirati gornji stroj na obali.

- Nakon toga, konstrukcija teška 5.000 tona biće montirana na rečne stubove uz pomoć barži, nakon čega sledi njeno povezivanje sa obalama - kazao je Nikolić.

Najveći izazovi

On je na pitanje koji su najveći izazovi na gradilištu rekao da su radovi u vodi trenutno najzahtevniji i najobimniji, jer podrazumevaju izgradnju temelja i naglavnih greda ispod nivoa reke, dok je sama montaža masivne konstrukcije na stubove izuzetno zahtevan tehnološki i tehnički izazov.

Težina novog Savskog mosta biće oko 6.500 tona, a dela koji se montira na gradilištu 4.700 tona. Raspon između stubova novog mosta na Savi biće nekih 166 metara čime se stvara plovni put koji je širi od 150 metara.

Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Novi most će imati po dve saobraćajne trake sa obe strane širine 6,5 metara po smeru i imaće odvojeni šinski deo za neometano odvijanje tramvajskog saobraćaja.

Most na Savi je ključni deo projekta "Mali metro", a koji podrazumeva i izgradnju tunela od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana.

Saobraćaj na starom Savskom mostu je zatvoren 19. novembra 2024. godine. Radovi na demontaži počeli su u aprilu 2025, a poslednji delovi zelene lučne konstrukcije uklonjeni su u jula 2025. godine, čime je završen proces demontaže mosta koji je 83 godine spajao Stari grad i Novi Beograd.

Novi most bi trebalo da bude otvoren za saobraćaj, kako je ranije najavljeno, do kraja marta 2027. godine.