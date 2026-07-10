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Penzioneri u Srbiji biće najveći korisnici novog paketa pomoći koji je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a čija je ukupna vrednost, prema rečima potpredsednika Vlade i ministra finansija Siniše Malog, oko 600 miliona evra. Paket je namenjen za gotovo tri miliona građana Srbije, dok će najveći deo sredstava biti usmeren upravo na najstarije sugrađane.

Prema najavljenim merama, za oko 1.663.000 penzionera biće izdvojeno ukupno 377,2 miliona evra, a pomoć će biti isplaćena jednokratno. Osim novčanih uplata, deo penzionera moći će da računa i na turističke vaučere, kao i na dodatne olakšice pri plaćanju računa za električnu energiju.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je cilj ovih mera da građani lakše prebrode period kada tradicionalno rastu troškovi domaćinstava.

- Ideja nam je da pomognemo građanima pred jesenju i zimsku sezonu, kada troškovi rastu. Još jednom smo pokazali pravu brigu prema ljudima i ispunjavamo obećanje da ćemo naći način, prostor i novac da pomognemo onima koji imaju niža primanja - istakao je Mali.

On je dodao da se ovim paketom penzionerima uzvraća za podršku reformama, navodeći da su plate prethodnih godina rasle nešto brže od penzija.

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Jednokratna pomoć podeljena u tri kategorije

Kako bi se obezbedila najpravednija raspodela, jednokratna novčana pomoć za penzionere podeljena je u tri kategorije, u zavisnosti od visine primanja.

1. Penzioneri sa najnižim primanjima (do 31.092 dinara)

U prvu kategoriju spada nešto više od 459.000 penzionera čija primanja ne prelaze iznos minimalne penzije. Oni će dobiti jednokratnu uplatu u iznosu od 35.000 dinara. Prema rečima predsednika Vučića, za najsiromašnije ovo predstavlja 13. penziju, a neki će dobiti i do 1,5 vrednosti svoje redovne penzije.

- To su poljoprivredni penzioneri, gde je minimalna penzija 24.000 i to su samostalne delatnosti, oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove, najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti - objasnio je Vučić i dodao:

- To će dobiti kao jednokratno davanje, kao podršku, besplatnu podršku i pomoć države u narednom periodu. Verujemo da ćemo time da osnažimo najsiromašnije penzionere, najsiromašnije ljude u ovoj zemlji, posebno tzv. samačka domaćinstva, ali i tamo gde i dalje ljudi žive u paru ili sa drugim članovima porodice, da možemo da pomognemo njihovom socijalnom blagostanju i, rekao bih, neuporedivo lakšem i boljem životu.

2. Penzioneri sa primanjima od 31.092 do 56.851 dinara

Druga grupa obuhvata 548.060 penzionera čija se primanja kreću do nivoa prosečne penzije, koja je prema podacima iz aprila iznosila 56.848 dinara. Za ovu grupu predviđena je jednokratna pomoć od 27.500 dinara.

- Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, u narednih 90 dana - naveo je predsednik.

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3. Penzioneri sa primanjima iznad proseka (preko 56.851 dinara)

Treća kategorija obuhvata 655.384 penzionera koji imaju natprosečna primanja. Njima je namenjena jednokratna uplata od 20.000 dinara.

- Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno, ili pristojno, ili sasvim pristojno, ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobiće podršku i poklon od 20.000 dinara - rekao je Vučić.

Turistički vaučeri uz strogu kontrolu

Pored direktne novčane uplate, država je obezbedila i 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Pravo na ove vaučere imaće svi penzioneri čija penzija ne prelazi 80.000 dinara, što obuhvata ogroman procenat populacije, preko 1.330.000 penzionera.

Predsednik Vučić najavio je da će raspodela ovog puta biti pod strožom kontrolom kako bi se sprečile zloupotrebe.

- 30.000 vaučera po 10.000 dinara. Ali tu imaju pravo svi penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara. Dakle, ako smo bili na bilo koji način nedovoljno fer prema onima od 60.000, 65.000, ovde takođe imaju priliku da dobiju vaučere od 10.000 dinara. Ali ovog puta ćemo da izbegnemo nešto što je bio veliki problem u prethodnom periodu, i ja ću o tome otvoreno da govorim.

Predsednik je dodao da će penzioneri vaučere moći da koriste za odmor u banjama, planinskim centrima i drugim turističkim destinacijama u Srbiji.

Više od 1.330.000 penzionera imaće pravo da uzme ove vaučere, 10.000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za kakav god se opredele.

Popusti na račune za električnu energiju

Paket pomoći obuhvata i nastavak mera koje se odnose na troškove energije. Ministar finansija Siniša Mali podsetio je da će biti produženo važenje uredbe o energetski ugroženom kupcu.

Foto: Jakov Milošević

Socijalno ugrožena domaćinstva i dalje će ostvarivati umanjenje računa za električnu energiju i gas od 20 do 40 odsto. Pored toga, penzioneri će imati dodatni popust od 1.000 dinara na račun za električnu energiju.

- Penzioneri i borci imaju i dodatni popust od 1.000 dinara na račune za struju. Pretpostavljamo da će u jesen i zimu računi biti veći i želimo da i na taj način izađemo u susret građanima - rekao je Mali.

Isplata bi mogla da počne ranije

Prvobitno je bilo najavljeno da će jednokratna pomoć biti isplaćena krajem septembra ili početkom oktobra, odnosno u roku od 90 dana. Međutim, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da bi isplate mogle da počnu već početkom septembra ukoliko prihodi države nastave da budu bolji od planiranih.

Kako je rekao, rezultati naplate javnih prihoda tokom juna daju razlog za optimizam.

- To je da ćemo za penzionere i za socijalno ugrožena lica i borce, za sva ova primanja koja smo, naravno i za one koji primaju dečiji dodatak, za koja smo rekli da će ići krajem septembra, početkom oktobra, dakle u roku od 90 dana, mi ćemo dati sve od sebe, dakle jedna ohrabrujuća vest i verujem dobra, to je da ćemo probati da idemo i sa mesec dana ranije isplatama, dakle da to bude početkom septembra.

Predsednik je naveo da su prihodi države u junu bili iznad očekivanja.

- Prihodi za jun su bolji od očekivanih, čak i akcize, bez obzira koliko smo izgubili zbog akciza na naftu, domaći PDV kao najvažnija svaka, porez na dobit, sve je veće nego što smo očekivali što je dobar znak. I uvozni i domaći PDV su veći i to je dobar pokazatelj ekonomskog napretka.

Govoreći o mogućnosti ranije isplate, Vučić je istakao da država želi da sredstva stignu građanima pre početka jeseni.

- Ovo je ono što raduje ljude i što je vest za svakog građanina, a to je da ćemo za penzionere, socijalno ugrožene, borce i oni koji primaju dečiji dodatak, daćemo sve od sebe da idemo mesec dana ranije sa isplatama, dakle početkom septembra. Mislim da je to dobro jer ćemo ranije povećavati i penzije, ne mogu da tvrdim za plate, ali penzije idu pre januara, pa je bolje da im damo nešto i ranije. To je dobra vest za građane, taman pre kraja leta, i oni koji idu na odmore, pomažu unucima da mogu da odu na odmor. Mislim i verujem da će se ljudi tome obradovati.