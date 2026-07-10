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Dom odavno nije samo mesto za spavanje i provođenje slobodnog vremena. On predstavlja utočište od svakodnevne užurbanosti, prostor u kojem želimo da se opustimo, obnovimo energiju i osećamo prijatno.

Upravo zbog toga sve više pažnje privlače filozofije uređenja koje naglašavaju povezanost životnog prostora i unutrašnjeg mira. Nakon dobro poznatog feng šuija, poslednjih godina sve više se govori o fusuiju, japanskom pristupu ovoj filozofiji koji podstiče sklad bez složenih pravila.

Šta zapravo predstavlja fusui?

Kada bi vas neko pitao šta je fusui, najjednostavniji odgovor bio bi kineski feng šui na japanski način.

Iako se najčešće opisuje kao japanska verzija feng šuija, ova filozofija ima nešto drugačiji fokus. Umesto preciznih pravila o rasporedu nameštaja i simbolima koji privlače pozitivnu, odnosno odbijaju negativnu energiju, fusui se zasniva na ideji da dom treba da bude jednostavan, prijatan i prilagođen ljudima koji u njemu žive.

Drugim rečima, cilj nije savršeno uređen enterijer, već prostor u kojem ćete se osećati spokojno i rasterećeno.

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Manje stvari donosi više mira

Jedan od osnovnih principa fusuija jeste oslobađanje od viška stvari. To, naravno, ne znači da treba da živite u potpuno praznom stanu, kao Kim Kardašijan u vili bez vrata i skoro bez nameštaja, već da sačuvate samo ono što koristite ili vam zaista pričinjava zadovoljstvo.

Na primer, prepune police, mnoštvo sitnih ukrasa i predmeti koji godinama skupljaju prašinu mogu stvoriti osećaj nereda, čak i kada toga nismo svesni. Kada uklonite višak, prostor postaje pregledniji, a svakodnevni život jednostavniji.

Birajte umirujuće nijanse

U okviru ove filozofije prednost imaju neutralne i prirodne boje, poput bež, sive, bele, maslinastozelene i toplih zemljanih tonova, jer stvaraju opušteniju atmosferu i manje opterećuju čula, što potvrđuje i psihologija boja.

To, naravno, ne znači da jarke boje nisu poželjne, ali je najbolje koristiti ih kroz detalje poput jastuka, slika ili dekorativnih elemenata.

Prirodni materijali menjaju utisak prostora

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U fusuiju se veliki značaj pridaje unošenju prirodnih elemenata u enterijer. Materijali poput drveta, kamena, keramike, lana, pamuka i bambusa doprinose stvaranju toplijeg i prijatnijeg ambijenta.

Naravno, nije potrebno da dom pretvorite u džunglu. Nekoliko pažljivo odabranih detalja, poput sobne biljke ili lanenih zavesa, sasvim je dovoljno da u potpunosti promeni utisak koji prostor ostavlja.

Podjednako važnu ulogu ima i prirodna svetlost, pa će otvoreni prozori i što više dnevnog osvetljenja doprineti osećaju svežine i prostranosti.

Svaka prostorija ima svoju energiju

Fusui podstiče da razmišljamo o tome kako se osećamo u svakoj prostoriji, a ne samo o tome kako ona izgleda.

Spavaća soba trebalo bi da podstiče odmor, dnevni boravak druženje i opuštanje, dok radni kutak treba da doprinese boljoj koncentraciji. Ako neka prostorija izaziva osećaj napetosti ili nelagode, možda će biti dovoljno da promenite raspored nameštaja, uklonite nekoliko predmeta ili unesete toplije osvetljenje.