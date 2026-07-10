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Grad Subotica raspisao je javnu nabavku za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističko-pešačke staze oko Palićkog jezera, čime jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u Srbiji dobija novu rekreativnu i turističku infrastrukturu.

Predmet nabavke obuhvata projektovanje biciklističko-pešačkih staza, odmorišta i vidikovca na području Palića. Planirano je da se izradi kompletna dokumentacija za devet deonica na zapadnoj, južnoj i jugoistočnoj obali jezera, ukupne dužine oko 5.664 metra, kao i rekonstrukcija nasipa između III i IV sektora.

1/5 Vidi galeriju Palićko jezero Foto: Kurir

Staza će biti projektovana u širini od tri metra – po 1,5 metar za pešake i bicikliste – sa asfaltnom podlogom, razdelnom linijom i kompletnom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Poseban akcenat stavljen je na zaštitu prirode, pa je predviđeno da se trasa na pojedinim mestima udalji od obale kako bi se zaobišla zaštićena područja i sačuvala postojeća vegetacija.

Projektom su obuhvaćena i odmorišta uz stazu sa stolovima, klupama i stalcima za bicikle. Planirano je i hortikulturno uređenje prostora oko odmorišta. Takođe, predviđena je izgradnja drvenog vidikovca uz stazu, namenjenog odmoru i posmatranju prirodnog okruženja.