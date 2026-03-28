Posle više od 30 godina biće urađena potpuna rekonstrukcija čuvene česme na Paličkom jezeru. Ova spomen - česma je simbol Palića i zauzima počasno mesto na samom platou Paličkog jezera.

Prema rečima direktorke preduzeća "Park Palić“ Mirele Balint Novak poslednji značajni radovi na ovog česmi urađeni su pre više od trideset godina, odnosno 1995. godine. U mešuvremenu kiša, sneg i zub vremena učinili su svoje, pa je odlučeno da se kompletna česma rekonstruiše.

- Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam podržava radove sa više od 1,7 miliona dinara. U okviru radova biće izvršena restauracija kamenih površina i bronzanih dekorativnih elemenata. Tokom izvođenja radova kompletna konstrukcija biće demontirana, obnoviće se bazen i celokupan vodovodni sistem, jer je upravo njihova dotrajalost predstavljala najveći problem. Zbog lošeg stanja instalacija dolazilo je do curenja, pa fontana u poslednje vreme nije bila u funkciji. Biće restaurirani i bronzani i kameni elementi. Čišćenje i sanacija stubova takođe su deo radova, zahvaljujući čemu će natpisi na njima ponovo biti jasno vidljivi - objasnila je ona.

Palićko jezero je najlepše u proleće

Kako je naglasila Balint Novak radovi na obnovi će trajati četiri meseca i odvijaće se u skladu sa uslovima zaštite kulturnog nasleđa, uz stručni nadzor Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.