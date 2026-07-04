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Svi potajno sanjamo o domu koji izgleda kao da je upravo izašao sa stranica prestižnog magazina za arhitekturu. Često provodimo sate na društvenim mrežama čuvajući fotografije savršeno usklađenih stanova koji odišu neobjašnjivim mirom i elegancijom. Dobra vest je da za postizanje takvog izgleda nije potreban neograničen budžet, već samo jedan pametan dizajnerski trik.

Ukoliko želite da pobegnete od sterilne beline i sumornih sivih tonova, vreme je da upoznate apsolutnu zvezdu modernog uređenja, boju kašmira. Ova nijansa postala je sinonim za prefinjenost i takozvani "tihi luksuz", unoseći u svaku prostoriju toplinu i besprekoran stil.

Zašto je dizajneri obožavaju?

Kada se ta neverovatna mekoća i otmenost prenesu u svet boja, dobijamo savršenu grež nijansu. To je majstorski balans koji se nalazi tačno na preseku sive i bež boje. Nema u sebi onaj staromodni, zagušljivi žuti podton klasične bež boje, ali je istovremeno lišena hladnoće i oštrine tipične za sivu.

Foto: Youtube Prinscreen/Never too small

Kameleonsko prilagođavanje svetlosti

Boja kašmira je živa. Tokom dana, obasjana prirodnim sunčevim zracima, vaša kuhinja ili dnevna soba delovaće neverovatno sveže, čisto i vizuelno veće. Međutim, kada padne mrak i uključite veštačku rasvetu, ista ta boja poprima dubok, kremast i topao ton koji stvara savršenu atmosferu za večernje opuštanje.

Odmerena elegancija bez kiča

Poput najfinijeg vunenog šala koji pada savršeno ravno i bez viška sjaja, tako i elementi u ovoj boji deluju skupo upravo zbog svoje suzdržanosti. Odiše mirom i ne zamara oči.

Savršeno platno za poigravanje detaljima

Čisto beli zidovi u manjim stanovima često mogu delovati jeftino i isprazno. Kašmir, sa druge strane, daje prostoru dubinu i služi kao genijalna osnova za isticanje drugih elemenata u prostoriji.

Foto: Youtube Prinscreen/Never too small

Kako da stilizujete boju kašmira u svom domu

Da biste izvukli maksimum iz ove predivne nijanse i postigli efekat luksuznog hotelskog apartmana, primenite sledeća pravila prilikom uređenja, birajte mat završnicu. Bilo da birate boju za zidove, frontove za kuhinju ili plakare u spavaćoj sobi, mat materijali u boji kašmira izgledaju neuporedivo luksuznije od onih sa visokim sjajem.

Ova nijansa prosto blista kada joj se dodaju oštri, crni detalji. Crne metalne ručice na fiokama, tanki okviri ogledala ili moderne crne slavine daće prostoru neophodnu dinamiku i moderan pečat.

Kombinujte je sa prirodnim drvetom. Hladnije note drveta, poput hrasta ili oraha, savršeno će "uzemljiti" prostor i naglasiti prirodnu inspiraciju iz koje boja kašmira i potiče.

Nameštaj i dekor ispratiće luksuznu notu zida ukoliko dodate materijale poput somota. Jastučići ili zavese u smaragdno zelenoj, dubokoj teget ili zagasito roze boji savršeno se slažu uz grež osnovu.

Boja kašmira je dokaz da luksuz u enterijeru ne mora da viče da bi bio primećen. Njena moć je u suptilnosti, mekoći i sposobnosti da od običnog stana napravi pravu malu oazu mira.