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Ako je avgust prošao bez porodičnog odmora, septembar ne mora da znači kraj leta. Naprotiv, porodicama sa malom decom upravo taj period često više odgovara: temperature su prijatnije, najveće gužve nestaju, a na destinacijama sa dužom sezonom kupanje se nastavlja i kada se školska godina već približava.

Roditelji sa malom decom na odmoru uglavnom traže drugačije stvari od turista željnih noćnog života: mirnije more, plažu na kojoj dete može lako da uđe u vodu, smeštaj bez komplikovanog prilaza, apoteku i prodavnicu u blizini i, možda najvažnije, temperature koje ne zahtevaju bekstvo sa plaže već u devet ujutru. U vodiču za putovanje sa bebama upravo septembar izdvaja, uz jun i početak jula, kao jedan od pogodnijih perioda zbog prijatnijih temperatura i manjih gužvi.

Ako ovog puta želite da preskočite najčešći izbor Grčku i Crnu Goru evo nekoliko destinacija ima smisla razmotriti.

Turska - leto koje traje duže

Turska obala tradicionalno ima dugu sezonu, zbog čega je septembar zanimljiv porodicama koje žele pravi letnji odmor, ali bez najtežih julskih i avgustovskih temperatura.

Antalijska regija, uključujući Belek, Kemer, Antaliju i Alanju, posebno je poznata po velikom broju hotela prilagođenih porodicama.

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Mondo u svom vodiču za septembarska putovanja navodi da se temperature početkom septembra u Turskoj kreću oko 30 stepeni i da se sezona kupanja nastavlja i kasnije.

Za porodicu je dodatna prednost mogućnost all-inclusive odmora, jer sa malom decom manje vremena odlazi na svakodnevnu organizaciju obroka.

Tunis - septembar umesto usijanog jula

Tunis je još jedna opcija za one koji žele peščane plaže i sezonu koja se ne završava poslednjeg dana avgusta.

Među poznatijim letovalištima izdvajaju se Hamamet, Port el Kantaui i Mahdija. Septembar može biti prijatniji izbor od vrhunca leta upravo zbog nešto podnošljivijih temperatura, dok uslovi i dalje omogućavaju klasičan odmor na moru.

Za putovanje sa decom prednost mogu biti hotelski kompleksi sa bazenima, organizovanim obrocima i sadržajima na jednom mestu.

Egipat - kada želite da leto praktično nema kraj

Za porodice kojima je najvažnija velika verovatnoća toplog vremena i mora, Egipat je potpuno drugačiji tip septembarskog odmora.

Hurgada i Šarm el Šeik godinama su među najpoznatijim letovalištima na Crvenom moru, a septembar i oktobar ulaze u period kada ekstremna letnja vrućina počinje da popušta, dok more ostaje veoma toplo.

Kod putovanja sa malom decom posebno treba obratiti pažnju na izbor hotela i plaže – nisu svi prilazi Crvenom moru isti, pa vredi tražiti objekat sa peščanim i postepenim ulaskom u vodu.

Španija - za porodice koje žele i more i izlete

Ako odmor ne želite da provedete isključivo između hotela i plaže, španska obala može biti zanimljivija opcija.

Kanarska ostrva imaju specifičnu klimu i dugu turističku sezonu, dok na kontinentalnom delu zemlje postoje primorska mesta koja tokom septembra dobijaju potpuno drugačiji ritam nego u špicu leta. Mondo među septembarskim opcijama izdvaja upravo Španiju i Kanarska ostrva.

Foto: Printscreen/Youtube

Septembarsko putovanje, međutim, ima jedno pravilo: ne treba pretpostaviti da je svuda isto vreme samo zato što na kalendaru još traje leto. Pre rezervacije treba proveriti prosečne vremenske uslove baš za izabrano letovalište, kao i karakteristike plaže ako putujete sa malim detetom.