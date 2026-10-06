Vozom do Ekspa za pola sata, završava se nova pruga

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Uspešna simulacija vožnje po planiranom redu dostigla je ključni korak ka uspostavljanju redovnog putničkog saobraćaja, pa se početak rada brzog voza očekuje u narednim nedeljama.

Tokom vikenda je na mađarskom delu trase sprovedeno testiranje bez putnika, ali uz potpunu simulaciju stvarnih uslova rada. Po završetku detaljne analize izveštaja sa testiranja u narednim danima, očekuje se zvanično saopštenje o bezbednosti i tačnom datumu puštanja pruge u rad.

Do Budimpešte za 3 sata

Planirano je da na relaciji između Beograda i Budimpešte saobraća ukupno 16 brzih vozova dnevno. Na srpskom delu trase vozovi će razvijati brzinu do 200 kilometara na čas, dok će se kroz Mađarsku kretati brzinom od 160 kilometara na čas. Ovim će se vreme putovanja, koje trenutno traje između pet i šest sati, skratiti na oko tri sata.

03:18 Uspešno završeno testiranje pruge Beograd–Budimpešta: Putovanje vozom skraćuje se na tri sata Izvor: Kurir televizija

Na srpskoj strani infrastruktura je ranije kompletirana - brzi voz već dve godine spaja Beograd i Novi Sad, dok je deonica od Novog Sada do Subotice puštena u saobraćaj pre godinu dana.

Otvaranje ove deonice predstavlja značajan pomak za regionalnu povezanost i lokalno stanovništvo u pograničnom pojasu, a u narednoj fazi planirano je i produženje linije ka Beču, čime će putovanje od Beograda do glavnog grada Austrije trajati svega nekoliko sati.

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Kurir.rs

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