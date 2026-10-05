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David Vitezi, mađarski ministar saobraćaja i investicija saopštio je da je uspešno završeno testiranje železničke pruge Beograd - Budimpešta i to na relaciji od mađarske granice tačnije od Kelebije do mašarske prestonoice. Tokom testiranja simulirano opterećenje železnice prema redu vožnje u vreme najvećeg saobraćaja. Vozovi su jurirli brzinom od 160 kilometara na sat, jedino što u kupeima nije bilo putnika.

Kako je napisao Vitezi na Fejsbuku ovo je bilo najtemeljnije testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd, u okviru kojeg su vozovi već saobraćali kao da je putnički saobraćaj počeo - prema planiranom dnevnom redu vožnje u vreme najvećeg opterećenja, i to tokom više sati.

- Uspešno je završeno testiranje železničke pruge Budimpešta - Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem.

Završno i do sada najsveobuhvatnije testiranje pruge Budimpešta - Beograd sprovedeno je tokom noći vozovi su saobraćali kao da je putnički saobraćaj već počeo, krećući se satima prema planiranom dnevnom redu vožnje za periode najvećeg opterećenja. Postojala je samo jedna značajna razlika: u vozovima nije bilo putnika. U okviru procesa testiranja, stručnjaci su takođe ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja - napisao je Vitezi na Fejbuku.

On je naveo da senarednih dana očekuje temeljno analiziranje prikupljenih podataka tokom testa.

- Rezultate testa će narednih dana oceniti stručnjaci kompanije MÁV, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta TÜV. Ipak, već sada se može reći da je test u celini protekao bez problema, kao i da je sistem za upravljanje vozovima - ključan za primopredaju pruge i neophodan za garantovanje bezbednosti pri maksimalnoj brzini od 160 km/h - funkcionisao dobro. Rad sistema za informisanje putnika bio je nezadovoljavajući, pa je izvođač radova u obavezi da otkloni te nedostatke - naglasio je mađarski ministar i dodao:

- Naše osnovno načelo ostaje da je bezbednost na prvom mestu - prevoz putnika na ovoj pruzi počeće tek kada budemo potpuno sigurni da ništa ne ugrožava bezbednost putnika. Upravo zato se od leta sprovode rigorozna testiranja na pruzi i zato je simulacija izvedena proteklog vikenda predstavljala tako važan korak. Nakon što se obavi zvanična ocena testa, o tome ćemo takođe izvestiti javnost - naglasio je David Vitezi, mađarski ministar saobraćaja i investicija.