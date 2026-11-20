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Kupovina nekretnine ili renoviranje postojećeg doma za većinu ljudi predstavljaju jedan od najvećih finansijskih izdataka u životu. Iako je pregovaranje o ceni prilikom kupovine stana ili kuće uobičajena praksa, mnogi ne znaju da se o ceni može pregovarati i sa građevinskim izvođačima. Štaviše, stručnjaci za nekretnine tvrde da bi to trebalo učiniti gotovo svaki put, jer se na taj način mogu uštedeti značajni iznosi.

Cenkanje, međutim, nije svima prijatno. Mnogi prihvataju prvu ponudu majstora ili građevinske firme, ne znajući koliko prostora za pregovore zapravo imaju. Stručnjaci koje je konsultovao britanski portal Ideal Home izdvojili su devet saveta koji mogu pomoći u dogovaranju povoljnije cene, bilo da je reč o kupovini novogradnje, dogradnji kuće ili renoviranju postojećeg prostora.

Pre nego što počnete da pregovarate o ceni, morate da znate koliko određeni radovi realno vrede. Stručnjaci savetuju da za svaki građevinski projekat prikupite najmanje tri ponude različitih izvođača. Pritom je važno tražiti detaljne ponude, a ne samo okvirne procene troškova. Jedino tako možete biti sigurni da upoređujete cene za isti obim radova i materijale jednakog kvaliteta.

Deo posla možete obaviti sami

Ako vam se, na primer, jedan izvođač posebno dopada, ali je njegova ponuda skuplja od konkurentske, upravo to može da vam posluži kao argument za pregovore. Dobro je da sve ponude imate u pisanom obliku kako biste mogli da pokažete da razgovarate i sa drugim izvođačima.

Bez obzira na to da li planirate dogradnju kuće, uređenje potkrovlja ili promenu rasporeda prostorija, postoje načini da smanjite ukupne troškove. Jedan od njih je preuzimanje dela pripremnih radova. Na primer, možete sami ukloniti staru kuhinju ili kupatilo i tako izvođaču uštedeti vreme. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se takvih poslova treba prihvatiti samo ako znate šta radite.

kupovina stana Foto: Shutterstock

U suprotnom, pokušaj uštede mogao bi da se pretvori u dodatni trošak ako nešto oštetite i kasnije morate da platite popravku. Druga mogućnost je da se sa izvođačem dogovorite da sami nabavljate materijal, a njemu plaćate dnevnicu za rad. U tom slučaju potrebno je unapred dogovoriti realne rokove i pratiti napredak radova. Preporučuje se i sklapanje ugovora u kojem će jasno biti navedeno kada projekat mora da bude završen.

Prvu ponudu snizite za 25 odsto

Jedno od najvažnijih pravila pregovaranja jeste da ne prihvatite odmah početnu cenu. Cilj je, objašnjavaju stručnjaci, da pronađete iznos koji će biti prihvatljiv i kupcu i izvođaču.

Ema Morbi, osnivačica kompanije The Female Property Expert, smatra da kupci treba da budu znatno odlučniji nego što su navikli.

- Kada naučite da pregovarate, neverovatno je koliko možete da snizite početnu cenu. Uvek savetujem da prva ponuda bude 25 odsto niža od tražene cene i da pokušate da ostvarite popust od najmanje 10 do 15 odsto do završetka pregovora, kaže Morbi.

Kod kupovine novogradnje postoji još jedan važan faktor. Investitori su često spremniji da prihvate nižu ponudu na samom početku prodaje kako bi podstakli interesovanje kupaca, ali i u završnoj fazi projekta, kada žele da prodaju poslednje preostale nekretnine.

Met Džonson, regionalni direktor agencije za nekretnine Johns & Co, savetuje kupcima da svoju ponudu investitoru pošalju elektronskom poštom i pritom jasno naglase da su spremni da brzo zaključe kupoprodaju.

- Osim što ćete jasno navesti svoju ponudu, naglasite da imate sve što je potrebno za brzo zaključenje kupoprodaje. Navedite i kontakt svog kreditnog posrednika kako bi agent prodaje mogao da proveri vašu finansijsku situaciju, objašnjava Džonson.

Dobro istražite tržište

Kupci mogu da prilože i načelnu potvrdu banke o iznosu stambenog kredita koji su spremni da dobiju. Takođe, korisno je navesti koliko sopstvenog novca imaju na raspolaganju i da li im je taj novac odmah dostupan ili je vezan za ulaganja koja nije jednostavno brzo unovčiti. Ako je nekretnina već završena, dobro je navesti i koliko brzo planiraju da se usele nakon potpisivanja ugovora.

Informisanost je jedan od najjačih aduta u pregovorima. Bez obzira na to da li kupujete novu kuću ili planirate građevinske radove, stručnjaci savetuju da se unapred upoznate sa svim detaljima projekta. Istražite šta određeni zahvat podrazumeva, koliko bi radovi trebalo da traju i koje su uobičajene cene. Informacije možete pronaći na internetu, ali i razgovorom sa izvođačima od kojih tražite ponude.

Što bolje razumete posao koji treba obaviti, lakše ćete proceniti da li je ponuđena cena opravdana. Ako kupujete novogradnju, pitajte prodajnog agenta koliko je nekretnina investitoru još ostalo za prodaju u određenoj fazi projekta. Ako je reč o jednoj od poslednjih, veća je verovatnoća da će pristati na nižu cenu. Korisno je istražiti i cene uporedivih nekretnina na istom području i proveriti po kojim iznosima su prodate.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Pokažite izvođaču zašto mu se isplatite

Pregovaranje nije samo pitanje cene. Važno je i kakav utisak ostavljate na izvođača. Ako možete da mu olakšate organizaciju posla ili obezbedite da projekat teče bez nepotrebnih komplikacija, to može biti dodatni argument za povoljniju ponudu. Na primer, možda imate prijatelje ili članove porodice koji takođe planiraju slične radove. Mogućnost budućih poslova izvođaču može biti dodatni podsticaj da vam ponudi bolju cenu.

Stručnjaci savetuju i ljubazan pristup, kao i izgradnju dobrog odnosa sa majstorima. Osim što olakšava komunikaciju tokom radova, takav odnos može povećati šanse za uspešne pregovore.

Slično važi i za kupovinu novogradnje. Investitorima je važno da se nekretnina brzo proda. Kupci koji ne moraju da čekaju prodaju postojeće nekretnine i već imaju načelno odobren stambeni kredit zato mogu biti u povoljnijem položaju.

Pripremite se na protivponudu

Prva ponuda retko mora da bude i poslednja. Izvođač želi da postigne što višu cenu, dok kupac nastoji da prođe što povoljnije. Konačan dogovor najčešće se nalazi negde između tih iznosa. Zato ne treba odustajati ako izvođač odbije početnu ponudu.

Osim o samoj ceni, moguće je pregovarati i o drugim uslovima. Na primer, možete pristati na određeni iznos uz uslov da radovi budu završeni do dogovorenog datuma.

Slično je i kod kupovine novogradnje.

- Ako je vaša početna ponuda približno u rasponu koji je investitor spreman da prihvati, očekujte da će odgovoriti protivponudom. Ako ponudite znatno manje, investitor će je jednostavno odbiti, objašnjava Džonson.

Jedna od najskupljih grešaka prilikom renoviranja jeste menjanje početnih planova nakon što su radovi već počeli. Stručnjaci zato savetuju da od samog početka jasno definišete šta želite i da se toga pridržavate. Naknadne promene mogu da produže trajanje projekta, povećaju troškove i na kraju ponište popust koji ste prethodno uspeli da dogovorite.

Budite realni kada je reč o ceni

Iako se pregovaranjem mogu ostvariti značajne uštede, najniža ponuda ne mora uvek da bude i najbolja.

„Nemojte očekivati vrhunski kvalitet po ceni najjeftinije usluge“, upozorava Ema Morbi.

Cilj pregovora trebalo bi da bude postizanje poštene cene, a ne dobijanje najjeftinije usluge po svaku cenu. Posebno treba biti oprezan sa izvođačima koji nude izuzetno velike popuste samo kako bi dobili posao. Postoji mogućnost da će takav izvođač pokušati da nadoknadi razliku korišćenjem jeftinijih materijala i opreme ili smanjenjem kvaliteta radova. Takođe, mogao bi istovremeno da prihvati više poslova, što može dovesti do kašnjenja u njihovom završetku.

Nisu svi investitori spremni da snize cenu novogradnje. Manji građevinski preduzetnici posebno često imaju manje prostora za popuste jer posluju sa nižim profitnim maržama. Ipak, to ne znači da pregovore treba odmah prekinuti. Ako investitor ne želi da snizi cenu nekretnine, možete pokušati da dogovorite druge pogodnosti.

Na primer, možete tražiti da preuzme troškove pravnih usluga ili poreza koji se plaća prilikom kupovine nekretnine, odnosno da bez dodatne naknade ugradi kvalitetnije kućne aparate, podne obloge ili rasvetu. U nekim slučajevima moguće je pregovarati i o besplatnom parking-mestu.

Stručnjaci zaključuju da je najvažnije u pregovore ući pripremljen, sa jasnom predstavom o tržišnim cenama i sopstvenim finansijskim mogućnostima. Čak i kada druga strana ne pristane na direktno snižavanje cene, dodatne pogodnosti mogu doneti značajnu uštedu.