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Jadranski naftovod (JANAF) nastavio je redovnu isporuku nafte za rafineriju u Pančevu, nakon što je završena sanacija na deonici naftovoda Sisak - Slavonski Brod, rečeno je danas Tanjugu u JANAF-u.

Iz kompanije ističu da se nastavlja sanacija okoline, kao i ispunjavanje preuzetih obaveza prema NIS-u.

Obustava transporta na ovoj deonici, kako kažu, nije uticala na isporuku nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj.

Podsetimo, transport sirove nafte naftovodom JANAF ka Rafineriji u Pančevu privremeno je obustavljen od 6. novembra kada je došlo do havarije na cevovodu na deonici Sisak-Slavonski Brod, potvrđeno je za portal N1 iz ove kompanije.

Zbog oštećenja na deonici Jadranskog naftovoda došlo je do prekida transporta sirove nafte za rafineriju u Pančevu, a u kompaniji NIS rečeno je danas Tanjugu da raspolažu dovoljnim zalihama goriva i da je tržište uredno snabdeveno svim vrstama naftnih derivata.

Tokom radova na revitalizaciji, zbog pada dela radnog sistema, oštećen je naftovod JANAF-a na deonici Sisak-Slavonski Brod, pri čemu je došlo do ograničenog isticanja nafte u kanal iskopan za potrebe radova.