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Transport sirove nafte naftovodom JANAF ka Rafineriji u Pančevu privremeno je obustavljen od 6. novembra kada je došlo do havarije na cevovodu na deonici Sisak-Slavonski Brod, potvrđeno je za portal N1 iz ove kompanije.

Zbog oštećenja na deonici Jadranskog naftovoda došlo je do prekida transporta sirove nafte za rafineriju u Pančevu, a u kompaniji NIS rečeno je danas Tanjugu da raspolažu dovoljnim zalihama goriva i da je tržište uredno snabdeveno svim vrstama naftnih derivata.

Tokom radova na revitalizaciji, zbog pada dela radnog sistema, u petak je oštećen naftovod JANAF-a na deonici Sisak-Slavonski Brod, pri čemu je došlo do ograničenog isticanja nafte u kanal iskopan za potrebe radova.

Isteklo je ukupno 500 kubnih metara nafte

Iz NIS-a za N1 kažu da raspolažu dovoljnim zalihama goriva i da trenutna situacija za sada ne utiče na smanjenje obima prerade sirove nafte u Pančevu.

"Kompanija NIS je u stalnoj komunikaciji sa kompanijom JANAF i kontinuirano prati situaciju u vezi sa prekidom transporta sirove nafte. U ovom trenutku, NIS raspolaže dovoljnim zalihama goriva i tržište je uredno snabdeveno svim vrstama naftnih derivata", odgovorili su iz NIS-a za portal N1 povodom pekida transporta nafte ka Rafineriji u Pančevu.

Kako navode, trenutne okolnosti za sada ne utiču na obim prerade nafte u Rafineriji, za koji ističu da se odvija planiranom dinamikom.

"NIS će nastaviti da pažljivo prati razvoj situacije i preduzima sve potrebne aktivnosti kako bi očuvao uredno snabdevanje tržišta", dodaje se u odgovoru naftne kompanije.

Prikupljena sva iscurela nafta

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) saopštila je danas da je na mestu oštećenja naftovoda prikupljena sva iscurela nafta, koja je cisternama transportovana do JANAF-ovih terminala i vraćena u sistem naftovoda, kao i da su u toku radovi na sanaciji oštećene deonice.

"Započela je i sanacija zagađenog područja. Vrši se iskopavanje zemljišta natopljenog naftom i njegovo odlaganje na privremenu deponiju u blizini lokacije, dok je odvoz sa lokacije planiran za sutra", objavio je JANAF na sajtu.

Nakon uklanjanja vidljivo zagađenog zemljišta, nezavisna laboratorija će izvršiti uzorkovanje radi procene daljeg toka sanacije.

"Ističemo da snabdevanje pijaćom vodom nije ugroženo. Miris nafte je lokalnog karaktera i može se osetiti usled radova koji su trenutno u toku", kažu u JANAF-u.