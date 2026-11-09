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Jedan od najvećih nemačkih proizvođača kobasica zatvara jednu od svojih fabrika u Nemačkoj. Radna mesta će biti ugašena, ali zaposlenima se nudi mogućnost izbora.Zatvaranje ove fabrike predstavlja poseban slučaj, jer se nalazi gotovo na samoj granici dve nemačke savezne pokrajine.

Grupa Cur-Milen (Zur-Mühlen) zatvara jedan od svojih proizvodnih pogona. Reč je o fabrici u Disenu, u Donjoj Saksoniji, neposredno uz granicu sa Severnom Rajnom-Vestfalijom, prenosi merkur.de

Svih 230 radnih mesta na ovoj lokaciji biće ukinuto. Ipak, za zaposlene postoji mogućnost nastavka rada u drugoj fabrici - u Lokstenu, udaljenom svega nekoliko kilometara, s druge strane granice, u Severnoj Rajnoj-Vestfaliji.

Kriza na nemačkom tržištu kobasica

Grupa Cur-Milen pripada kompaniji Tenis (Tönnies). U okviru procesa restrukturiranja, kompanija planira da zatvori proizvodni pogon u Disenu.

Razlozi za ovu odluku su brojni. Prema pisanju portala landundforst.de, kompanija je kao jedan od razloga navela krizu na nemačkom tržištu kobasica, koju karakteriše stagnacija ili pad prodaje.

Istovremeno, međunarodna konkurencija postaje sve jača, dok u Nemačkoj rastu troškovi energije, plata i logistike.

Dalja ulaganja u pogon u Disenu, prema rečima portparola kompanije za list "Bild", "zbog trenutnih tržišnih uslova ne bi bila finansijski isplativa ni u srednjoročnom ni u dugoročnom periodu".

Svim 230 radnika biće ponuđena mogućnost prelaska u sestrinsku kompaniju "The Family Butchers”, koja je takođe deo grupe Cur-Milen i nalazi se u Lokstenu. Prelazak će se obaviti pod postojećim ugovorenim uslovima rada, uz potpuno priznavanje dosadašnjeg radnog staža.

Grupa u restrukturiranju: više od milijardu evra prometa

Grupa Cur-Milen predstavlja odeljenje za proizvodnju kobasica kompanije "Premium Food Group".

Sa godišnjim prometom većim od milijardu evra i više od 4.000 zaposlenih, grupa ima tržišni udeo od približno 22 odsto u nemačkom segmentu pakovanih kobasica za samoposluživanje i konzerviranih kobasica. Iz njihovih proizvodnih pogona svake godine izađe više od dve milijarde potrošačkih pakovanja.

Pre samo nekoliko meseci grupa je pokrenula novi talas konsolidacije poslovanja. Nakon preuzimanja kompanije "Eberswalder" iz Brandenburga, grupa je početkom 2026. godine obustavila proizvodnju u svom pogonu u Bricu. Tom odlukom bilo je pogođeno oko 500 zaposlenih.

Kurir Biznis/Telegraf.rs/Klix