S obzirom na stalno povećanje cena energije, stručnjaci su podelili četiri jednostavna saveta za korišćenje mašine za pranje veša koji vam mogu pomoći da drastično smanjite račune za struju, uz jedno pravilo kojeg bi trebalo da se pridržavate prilikom punjenja mašine za pranje veša.

Cene energije nastavljaju da rastu, što dovodi do toga da domaćinstva stalno traže efikasnije načine za smanjenje troškova za struju. Među praktičnim savetima za smanjenje potrošnje električne energije, ističu se pravilno punjenje posuđa u mašinu za pranje veša i odgovarajuće punjenje mašine za pranje veša.

Trikovi za smanjenje troškova energije

– Mnogi moderni deterdženti efikasno čiste veš čak i u hladnoj ili blago toploj vodi, što omogućava značajne uštede energije. Za svakodnevno pranje, hladna voda može ukloniti mrlje i bakterije podjednako dobro kao i topla voda, a istovremeno smanjuje potrošnju energije. Međutim, za pranje posteljine i peškira preporučuje se upotreba što toplije vode kako bi se osiguralo njihovo pravilno čišćenje – ističu stručnjaci.

Prilikom punjenja mašine za pranje veša važno je da je ne prepunite. Ako prepunite mašinu za veš, vaša odeća neće imati dovoljno prostora za slobodno kretanje, što može smanjiti efikasnost pranja. Stručnjaci upozoravaju da pretrpana mašina za veš može dovesti do loših rezultata pranja jer odeća neće biti dovoljno raspoređena za pravilno čišćenje.

– S druge strane, pranje veoma malih količina veša takođe nije preporučljivo, jer mašina za veš koristi skoro istu količinu vode i energije kao da je puna. Preporučuju da se ostavi barem širina ruke na vrhu bubnja, što omogućava odeći da se slobodno kreće tokom pranja i smanjuje potrošnju energije, a takođe rezultira boljim pranjem – napominju stručnjaci.

Kada je u pitanju količina deterdženta, važno je pridržavati se preporučene doze. Korišćenje previše deterdženta uzrokuje potrebu za dodatnim ciklusima ispiranja kako bi se uklonili ostaci, što dovodi do veće potrošnje vode i energije. Korišćenje ispravne količine deterdženta, kao i kapsula za pranje, ne samo da štedi na samom deterdžentu, već i smanjuje ukupne troškove energije. Kapsule su praktične jer sadrže savršenu količinu deterdženta za svaki ciklus pranja.

Ako imate mogućnost, dobra je ideja da koristite eko podešavanje na mašini za pranje veša uveče.

– Eko podešavanja su idealna ako imate vremena jer podešavaju količinu vode i toplote prema veličini i težini veša, često koristeći niže temperature i nežnije cikluse pranja. Iako ovi ciklusi traju duže, ukupna potrošnja energije je znatno manja – objašnjavaju oni.

Još jedan efikasan savet je da perete odeću između 22.00 i 06.00, kada su cene energije niže.

– Čekanje sa punim punjenjem pre pokretanja mašine maksimizira efikasnost. Pranje polupunog punjenja ili tokom špica nepotrebno povećava vaše troškove – kažu oni.