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Električni superautomobil "Yangwang U9 Xtreme" kineske kompanije Bi-Vaj-Di (BYD) dostigao je brzinu od 503,17 kilometara na sat tokom testiranja u Abu Dabiju, čime je postavio novi svetski rekord za serijske automobile i prvi put premašio granicu od 500 km/h.

Kompanija Jangvang, luksuzni brend u okviru firme Bi-Vaj-Di, saopštila je da je rekord postignut 1. novembra na javnom putu u Abu Dabiju.

Novi rezultat nadmašio je prethodni sertifikovani rekord ovog modela od 496,22 km/h, ostvaren na testnoj stazi ATP u Nemačkoj, prenosi portal CnEVPost.

U pitanju je rekord za serijske električne automobile u jednosmernoj vožnji.

Vozilo "Yangwang U9 Xtreme" pokreću četiri nezavisna elektromotora ukupne maksimalne snage od 2.220 kilovata, odnosno više od 3.000 konjskih snaga.

Svaki motor razvija do 555 kW i može da dostigne 30.000 obrtaja u minuti.

Proizvodnja ovog modela ograničena je na svega 30 primeraka za globalno tržište, a njegova cena premašuje 20 miliona juana, odnosno oko 2,98 miliona dolara.

Ovaj model je u septembru 2025. godine ostvario vreme od šest minuta i 59,157 sekundi na nemačkoj stazi Nirburgring Nordšlajfe, čime je postao prvi serijski električni automobil koji je tu stazu prešao za manje od sedam minuta.