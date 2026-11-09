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Tržište nekretnina u Hrvatskoj poslednjih godina preplavljeno je oglasima u kojima se stanovi i kuće opisuju kao luksuzni, iako visoka cena i skupi materijali ne znače nužno da je reč o nekretnini najviše kategorije. Stručnjak za nekretnine Robert Budimir objašnjava da pravi luksuz podrazumeva spoj izuzetne lokacije, kvaliteta gradnje, privatnosti, funkcionalnosti i arhitekture.

Kako navodi, elementi koji su pre desetak godina predstavljali viši standard, poput podnog grejanja, velikih keramičkih pločica i aluminijumske stolarije, danas su postali uobičajeni deo kvalitetne novogradnje u Hrvatskoj.

Luksuz nije samo visoka cena

Zbog velike konkurencije na tržištu, prodavci i investitori često koriste oznaku "luksuzno" kako bi privukli kupce. Međutim, Budimir ističe da skupa nekretnina ne mora automatski da bude i luksuzna.

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- Za mene je pravi luksuz spoj lokacije, kvaliteta, funkcionalnosti i jedinstvenosti. To je nekretnina u kojoj ništa nije prepušteno slučaju, a svaki detalj ima svoju svrhu. I ono najvažnije, luksuz nije samo ono što vidite kada uđete u nekretninu, nego i način na koji se u njoj osećate - kaže Budimir.

Lokacija je jedan od najvažnijih faktora jer se, za razliku od enterijera i opreme, ne može promeniti. Vila na atraktivnoj lokaciji u Rovinju, sa pogledom na more i privatnošću, ima vrednost koju nije moguće nadoknaditi samo skupim materijalima na manje poželjnom mestu.

Šta kupci treba da provere

Prilikom procene nekretnine važno je obratiti pažnju na kvalitet gradnje, raspored prostorija, prirodno osvetljenje, zvučnu izolaciju, grejanje, hlađenje i ventilaciju. Pametni sistemi, bazeni, privatne teretane i garaže mogu da povećaju komfor, ali samo ako su kvalitetno izvedeni i praktični za svakodnevnu upotrebu.

Budimir upozorava da atraktivne fotografije i oglasi ne moraju da odgovaraju stvarnom stanju nekretnine.

- Možete imati vrhunske fotografije, profesionalan video, odličan opis i vrlo atraktivnu prezentaciju, ali kada ozbiljan kupac dođe na razgledanje, stvarna kvaliteta nekretnine dolazi do izražaja. Na tržištu luksuznih nekretnina reputacija i poverenje imaju daleko veću vrednost od jednog uspešnog oglasa - ističe direktor agencije "Alpha Luxe Group".

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Posebnu pažnju treba posvetiti i pravnoj dokumentaciji, vlasništvu i dozvolama. Nerešeni imovinskopravni odnosi ili neusklađena dokumentacija mogu znatno da umanje vrednost čak i veoma atraktivne nekretnine.

Kupci sve više traže privatnost i kvalitet života

Kupci nekretnina visoke kategorije u Hrvatskoj dolaze iz različitih poslovnih okruženja, a među njima je i značajan broj stranaca. Prema rečima Budimira, njima nisu važni samo kvadratura i opremljenost već i lokacija, privatnost, sigurnost i način života.

On primećuje i promenu u shvatanju luksuza. Dok su se ranije u prvi plan stavljali velika kvadratura, raskošni enterijeri i skupi materijali, danas kupci sve više cene funkcionalnost, jednostavno održavanje, energetsku efikasnost i mir.

- U vremenu neprestane povezanosti, mogućnost povlačenja u vlastiti mir bez buke i neželjenih pogleda predstavlja najviši oblik komfora. Luksuz se time postupno pomiče od potrebe za pokazivanjem prema težnji za kvalitetnijim životom - objašnjava Budimir.

Njegov savet kupcima je da ne plaćaju samo naziv "luksuzna nekretnina", već da provere njenu stvarnu vrednost, kvalitet, lokaciju i dokumentaciju. Pravi luksuz, kako zaključuje, nije u tome koliko je nekretnina plaćena, već u kvalitetu života koji pruža.