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Multinacionalni automobilski gigant Stellantis je u ponedeljak prijavio "značajne poremećaje" u proizvodnji određenih Fijatovih modela u Italiji zbog nedostatka ključne elektronske komponente za kontrolnu jedinicu motora, upozoravajući da bi problemi mogli da traju do kraja godine.

Prema saopštenju kompanije Stellantis, nestašica čipova kod jednog od njenih dobavljača negativno je uticala na prodaju automobila u oktobru, posebno Fiat Panda-e, koja je jedan od najpopularnijih modela brenda. Stelantis i Fiat su dali najveći prioritet pronalaženju alternativnih rešenja i postepenom obnavljanju normalnog poslovanja“, saopštila je grupa.

Nestašica komponenti mogla bi dovesti do dodatnih poteškoća u novembru i decembru, uključujući obustave proizvodnje u fabrici Pomiljano gde se proizvodi Pandina i u fabrici Mirafiori gde se proizvodi Fiat 500, prenosi Blic.

Stelantis obustavlja proizvodnju u tri fabrike

Prekidi bi takođe mogli da utiču na fabrike kompanije Stellantis u Italiji koje proizvode delove za motore, uključujući fabriku u Termoliju koja proizvodi motor N3 GSE, koji se koristi i u Pandi i u 500, izvestio je Rojters.

Proizvodnja u fabrici Mirafiori u Torinu obustavljena je na tri nedelje sredinom oktobra zbog nestašice delova za modele sa hibridnim motorima. Sindikati su kao jedan od razloga za obustavu naveli slabu potražnju za modelom Fiat 500, napominje Rojters. Krajem septembra, Stellantis je objavio da obustavlja proizvodnju u tri francuske fabrike na najmanje nedelju dana, delimično zbog nestašice baterija za električna vozila .

Fabrika u Sošou, koja proizvodi Pežo 3008 i Pežo 5008, bila je zatvorena od 23. do 30. oktobra zbog nedostatka baterija dugog dometa. Fabrika u Renu je takođe bila zatvorena od 22. do 30. oktobra iz istog razloga, a situacija će delimično uticati na proizvodnju Sitroena C5 Erkrosa. Stellantis nabavlja svoje baterije dugog dometa od kompanije Automotiv Cels Ko (ACC), koju je osnovao sa Mercedesom i TotalEnerdžis.