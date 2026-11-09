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Potražnja za stanovima u većim gradovima Srbije ne jenjava, a cene zakupa i dalje su visoke. Istovremeno, veliki deo tržišta izdavanja nekretnina posluje u sivoj zoni, bez ugovora i plaćanja poreza. Dodatni problem za deo ruskih državljana predstavlja novac koji im je ostao zarobljen u Alta banci, zbog čega neki od njih teško dolaze do sredstava za svakodnevne troškove i plaćanje kirije, prenosi RTS.

Rusima sve teže da pronađu povoljan stan

Olga Buckaja, koja je pre osam godina iz Rusije došla u Beograd i osnovala agenciju za pomoć ruskim državljanima, kaže da se sa novim talasom dolazaka pojavio i niz problema. Kako navodi za RTS, novac koji su njeni sunarodnici legalno zaradili ostao je zarobljen u Alta banci, pa su mnogi ostali bez sredstava za svakodnevni život.

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- Veliki problem je što su kirije sada izuzetno visoke. Ljudi imaju budžet od 300 do 350 evra za iznajmljivanje stana, ali za taj novac u Beogradu bukvalno ne mogu da pronađu ništa. Treća generacija koja je došla iz Rusije sada se suočava sa dva problema - teško pronalaze povoljan stan, jer stanodavci ne žele da ga izdaju po toj ceni, a mnogi vlasnici ne žele ni da prijave stanare na adresi iznajmljenog stana. Bez te prijave, odnosno belog kartona i registracije boravišta, ne možemo da nastavimo postupak i podnesemo zahtev za boravak u Srbiji - navodi Buckaja.

Bez plaćanja kirije ugrožen i boravak u Srbiji

Problemi sa plaćanjem zakupnine mogu da imaju posledice i po pravni status stranih državljana koji žive u iznajmljenim stanovima.

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- Strani državljani, ne samo Rusi već i svi ostali koji trenutno borave u Srbiji, a nisu kupili nekretninu već žive u iznajmljenim stanovima, imaće problem ukoliko ne budu u mogućnosti da nastave da plaćaju zakup - upozorava advokat Željko Simić.

Luksuzni stanovi u Beogradu i do 1.500 evra

Dolazak ruskih državljana sa većom kupovnom moći uticao je i na rast cena zakupa, posebno u Beogradu. Nenad Avram iz agencije "Eminent nekretnine" navodi da se u Beogradu na vodi namešteni stanovi izdaju po ceni od oko 20 evra po kvadratnom metru.

- Stanovi sa jednom spavaćom sobom u poslednjem periodu izdaju se i za 1.500 evra mesečno - navodi Avram za RTS.

Izdavanje stanova na dan i dalje u sivoj zoni

Veliki deo tržišta kratkoročnog izdavanja stanova, odnosno smeštaja na dan, i dalje posluje u sivoj zoni, zbog čega država gubi poreske prihode.

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Iako je pre dve godine sa predstavnicima platforme Booking.com dogovoreno da Poreskoj upravi dostavljaju podatke o stanovima koji se izdaju, ta saradnja, prema rečima poreske konsultantkinje Biljane Trifunović, nije zaživela.

- Ako turista iz inostranstva može da pronađe stan u Beogradu putem te platforme, onda i Poreska uprava može da dođe do tog podatka. Međutim, ta saradnja do danas nije zaživela. Nisu uspostavljeni mehanizmi kontrole, Booking.com ne dostavlja podatke Poreskoj upravi, ali ni sama Poreska uprava nije preduzela dalje korake kako bi kontrolisala ovu oblast - navodi Trifunović za RTS.

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