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Potvrda o plaćanju kirije najvažniji je dokaz kada stanar zakupninu predaje u gotovini. Bez nje stanodavac kasnije može tvrditi da određeni mesec nije plaćen, dok stanar teško dokazuje kada je, kome i koliko novca predao.

Priznanica istovremeno štiti stanodavca jer pokazuje šta je naplatio, na koji period se uplata odnosi i da li je ostao dug. Zato nije dovoljno napisati samo "primio novac za stan“ niti se osloniti na usmeni dogovor i poruke razmenjene posle plaćanja.

Potvrda o plaćanju kirije prati svaku gotovinsku uplatu

Prema članu 321 Zakona o obligacionim odnosima, lice koje obavezu ispuni potpuno ili delimično ima pravo da zahteva da mu poverilac izda priznanicu o svom trošku. Kod zakupa to znači da stanar prilikom predaje gotovine može da traži pisanu potvrdu od stanodavca.

Potvrdu potpisuje vlasnik koji je primio novac ili drugo lice koje je prema ugovoru ili pisanom ovlašćenju određeno da prima zakupninu. Ako se novac predaje članu njegove porodice, posredniku ili upravniku stana bez jasnog ovlašćenja, kasnije može nastati spor da li je obaveza uopšte pravilno ispunjena.

Šta mora da piše u priznanici za kiriju

Dokument ne mora biti sastavljen kod javnog beležnika, ali mora dovoljno precizno da identifikuje uplatu. Treba da sadrži ime i prezime stanara i stanodavca, adresu iznajmljenog stana, iznos napisan brojevima i slovima, valutu, datum predaje novca i mesec na koji se zakupnina odnosi.

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Ako je kirija ugovorena u evrima, a plaća se u dinarima, treba navesti primljeni dinarski iznos i kurs prema kojem je obračunat. Kada je plaćen samo deo obaveze, potvrda mora da kaže da je uplata delimična i koliko je ostalo neizmireno.

Upotrebljiva formulacija glasi:

Potvrđujem da sam od [ime i prezime stanara] primio/la [iznos brojevima i slovima] na ime zakupnine za stan na adresi [adresa], za [mesec i godinu]. Zakupnina za navedeni period izmirena je u celosti.

Ispod izjave navode se mesto, datum, ime i svojeručni potpis primaoca. Ako postoji pisani ugovor, korisno je dodati i datum njegovog zaključenja.

Potvrda za kasniji mesec može dokazivati i ranije uplate

Zakon zakupninu navodi među povremenim davanjima. Ako stanar ima priznanicu da je platio kasnije dospelu zakupninu, pretpostavlja se da je platio i ranije dospele obaveze. Tako potvrda za oktobar može imati značaj i u sporu oko prethodnih meseci.

To ipak nije neoboriv dokaz. Stanodavac može pokušati da dokaže da stariji dug postoji, naročito ako dokumentacija pokazuje drugačije. Zato se ne treba oslanjati samo na poslednju priznanicu, već čuvati kompletnu evidenciju do konačnog obračuna i vraćanja depozita.

Kirija, depozit i računi moraju biti razdvojeni

Potvrda o plaćanju kirije ne treba da obuhvata neodređeni zbir svih davanja. Ako stanar istog dana predaje zakupninu, novac za komunalije i depozit, za svaki iznos mora da bude navedena posebna namena.

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Posebno je važan depozit, jer se on ne smatra unapred plaćenom poslednjom kirijom ako ugovor to ne predviđa. Potvrda treba da navede njegov iznos, datum prijema i ugovorene uslove vraćanja. Kod računa se upisuje na koje usluge i obračunski period uplata odnosi.

Formulacija „sve obaveze su izmirene“ ne treba da se koristi ako nisu provereni računi koji stižu naknadno. Precizan dokument sprečava da stanar istu uplatu smatra kirijom, a stanodavac naknadom za račune ili štetu.

Uplata na račun ostavlja sigurniji trag

Kod bankarske uplate izvod predstavlja dokaz o izvršenom plaćanju, pa dodatna priznanica najčešće nije potrebna. Ipak, svrha plaćanja mora biti jasna: "Zakupnina za oktobar 2026. godine, stan na adresi…“ pruža znatno bolji trag od opisa „uplata“ ili „po dogovoru“.

Ako stanodavac odbija da izda priznanicu, stanar ne bi trebalo da nastavi sa gotovinskim plaćanjem bez dokaza. Razumno rešenje je uplata na račun naveden u ugovoru i čuvanje izvoda. Zakon predviđa i mogućnost polaganja predmeta obaveze kod suda kada poverilac odbije priznanicu, ali takav korak zahteva pravni savet za konkretan slučaj.

Gotovinska kirija i dalje predstavlja oporeziv prihod

Plaćanje „na ruke“ ne oslobađa stanodavca poreske obaveze. Kada fizičko lice izdaje stan drugom fizičkom licu, ono prijavljuje ostvareni prihod i plaća porez u roku od 30 dana od primanja zakupnine, objašnjava Poreska uprava.