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Glasine da se u Rusiji sprema novi krug mobilizacije pokrenuo je novi talas ruskih imigranata koji utočište traže u Srbiji. To je, prema pisanju pojedinih medija, bio znak za stanodavce u našoj zemlji da poslednjih mesec dana podignu kirije nadajući se brzoj zaradi kao pre četiri godine, kada su hiljade Rusa dolazile u Beograd i iznajmljivale stanove ne pitajući za cenu.

Pritisak na tržište nekretnina

Međutim, kako ističe agent za nekretnine Dušan Mirkulovski, zaista je povećan broj upita Rusa za iznajmljivanje stanova u Beogradu, ali to nije ni blizu kao 2022. godine.

- Septembar je inače period kada zbog studenata dolazi do povećane potražnje stanova za iznajmljivanje. Pritisak na tržište je dodatno pojačan većim interesovanjem Rusa za nekih 30 do 35 odsto u odnosu na neki raniji period, kada je beležen pad interesovanja ruskih državljana za iznamljivanje stanova u Beogradu - rekao je on.

Kako žive Rusi u Srbiji Ako pitate Srbe kako žive Rusi u Srbiji, reći će vam da ih sreću na svakom koraku i da mnogi čak i posle tri-četiri godine boravka u našoj zemlji ne znaju ni reč srpskog. Razlog za to je i što se delom drže jedni drugih, pa u većim gradovima kao što je Beograd imaju svoje vrtiće, prodavnice, zubare, veterinare... U manjim gradovima deca idu u srpske škole, a njihovi roditelji se trude da se uklope u lokalnu zajednicu kako bi im bilo lakše.

Podstanari ostavili dug od 70.000 dinara Foto: Shutterstock

Kada su u pitanju cene stanova za izdavanje, kako ističe Mirkulovski, uočeno je povećanje od oko 10 odsto, što je negde i očekivano za ovaj period godine.

- Kirije rastu kada ponuda opadne a podigne se potražnja za stanovima. Postoji veće interesovanje stranaca, ali imamo i sve veći broj naših ljudi koji ne žele da izdaju stan Rusima. Razlog za to je što moraju da ih prijave kao strance, što pojedinim vlasnicima stanova ne odgovara. Kada je u pitanju budžet za iznamljivanje stanova, Rusi su sada spremni da izdvoje manje novca nego ranije. Kirije se zasad nisu drastično menjale. Manji stan može da se nađe za 300-350 evra, dok se nešto veći porodični stanovi izdaju od 500 do 700 evra. Cena prvenstveno zavisi od lokacije, pa je centar grada i dalje skuplji - objasnio je naš sagovornik.

Sele se iz Beograda

Sanja K. iz Beograda je pre četiri godine zaradila nešto više od 7.000 evra za tri meseca od izdavanja dva stana Rusima od oko 40 kvadrata na Voždovcu. Stanove je izdavala za 1.200 evra, ali je to trajalo samo tri meseca.

- Tada su u Srbiju dolazili uglavnom IT stručnjaci koji su zaposleni u američkim kompanijama. Poslodavci su im prva tri meseca plaćali stan u Beogradu, a kad vam neko drugi plaća, baš vas briga kolika je kirija. Međutim, posle tri meseca Rusi sami preuzimaju plaćanje zakupnine, pa su se masovno iseljavali iz Beograda u manja mesta u unutrašnjosti, gde su zakupnine po tri, četiri puta niže nego u prestonici. Njima je svejedno gde su jer rade od kuće - ispričala je Sanja.

Da je ova informacija tačna, potvrdio je i Mirkulovski.

- Ako Beograd nije mesto gde moraju da budu zbog posla ili škole, većina Rusa se selila u unutrašnjost Srbije i u gradove gde su kirije mnogo niže - zaključio je Dušan Mirkulovski.

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