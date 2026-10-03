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Pored rešavanja dugogodišnjeg problema roditelja koji brinu o bolesnoj deci, već od decembra slede i nova uvećanja zarada i penzija, dok početak naredne godine donosi rekordan iznos minimalca.

Evo detaljnog pregleda svih novčanih davanja i povišica koje nas očekuju:

Mesečni dodatak od 65.000 dinara

Prva velika promena stiže već početkom oktobra, kada na snagu stupa zakon kojim se konačno reguliše status roditelja koji danonoćno brinu o deci sa teškim hroničnim oboljenjima ili invaliditetom. Država im ovim zakonom zvanično dodeljuje status "roditelja negovatelja", što sa sobom nosi i ozbiljnu podršku.

Ovim sistemskim rešenjem obezbeđena je redovna mesečna isplata u iznosu od 65.000 dinara. Pored toga, država će im uplaćivati zdravstveno i penzijsko osiguranje, čime se ovim hrabrim ljudima garantuje sigurnija starost. Veoma je važno istaći da ovaj novi status neće ukinuti postojeća prava – porodice će i dalje, ukoliko ispunjavaju uslove, moći da primaju osnovnu socijalnu pomoć i dodatak za tuđu negu i pomoć.

Dvocifrene povišice i rast penzija na 520 evra

Kao što je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, poslednji mesec u godini donosi osetan rast primanja za najstarije građane, ali i zaposlene u javnom sektoru.

Primenom "švajcarske formule", penzije će od 1. decembra biti uvećane za 7,5 odsto. Sa ovim povećanjem, prosečna penzija u Srbiji dostići će iznos od 520 evra, što je ogroman skok u poređenju sa 2012. godinom, kada je iznosila svega 204 evra.

Zaposleni u javnom sektoru takođe imaju razloga za zadovoljstvo, jer ih očekuje povišica od 8 odsto. Ipak, najveće uvećanje, od čak 12 procenata, rezervisano je za radnike u sistemu socijalne zaštite.

Zahvaljujući ovim merama, očekuje se da će već u decembru ove godine prosečna neto plata u Srbiji dostići 1.200 evra, odnosno 140.850 dinara. Ovo je ujedno i krupan korak ka ostvarenju cilja da prosečna zarada do kraja 2027. godine iznosi 1.400 evra.

Minimalac skače na 600 evra

Start naredne godine rezervisan je za povećanje minimalne cene rada. Od 1. januara 2027. godine, radnici sa najmanjim primanjima će prvi put u kovertama dobiti minimalac od 600 evra u neto iznosu.

Ovo povećanje je istorijsko jer će nova minimalna zarada pokrivati čak 117 odsto minimalne potrošačke korpe (za razliku od 2012. godine kada je pokrivala jedva 61,5 odsto). Sa druge strane, država je mislila i na privredu, pa je opterećenje na zarade za poslodavce smanjeno na 59,7 odsto.

Stabilna državna kasa garantuje isplate