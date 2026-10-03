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Od grčkog ostrva sa kristalno čistim morem do malog švajcarskog sela u Alpima, pojedina mesta nude i više od 30.000 dolara kako bi privukla nove stanovnike. Ipak, novac dolazi uz određene uslove, a neki programi namenjeni su isključivo određenim kategorijama stanovništva. Ako su vam troškovi života postali previsoki, a ideja o preseljenju u mirnije i slikovitije okruženje sve privlačnija, možda bi trebalo da razmotrite i mesta koja su spremna da vam plate da se u njih doselite.

Širom sveta postoje programi kojima gradovi, sela i čitavi regioni pokušavaju da privuku nove stanovnike, nudeći im novčane podsticaje, pomoć pri kupovini i renoviranju nekretnina, pa čak i besplatan smeštaj i hranu.

Od italijanskog ostrva Sardinije do malog sela u švajcarskim Alpima, pojedine destinacije nude desetine hiljada evra ili dolara onima koji su spremni da promene životnu sredinu. Zajedničko im je to što žele da zaustave depopulaciju, podstaknu lokalnu ekonomiju i ožive zajednice u kojima je broj stanovnika godinama u opadanju.

Ipak, ovakvi programi uglavnom podrazumevaju određene uslove. Od kandidata se može zahtevati da budu mlađi od određene starosne granice, da kupe ili renoviraju nekretninu, da u novom mestu žive najmanje nekoliko godina ili da imaju odgovarajući boravišni status. Za strance su posebno važni uslovi za dobijanje vize i pravo na stalni boravak.

Business Insider izdvaja šest mesta koja nude finansijske i druge podsticaje za doseljavanje.

Albinen, Švajcarska: Do 30.000 dolara za život u Alpima

Malo švajcarsko selo Albinen, smešteno u kantonu Vale, pokrenulo je program za privlačenje novih stanovnika nakon što je veliki broj mladih ljudi i porodica napustio ovo mesto, čija je populacija u jednom trenutku pala ispod 300 stanovnika.

Od 2017. godine, selo nudi 25.000 švajcarskih franaka, odnosno oko 30.000 dolara, svakom odraslom doseljeniku, kao i dodatnih 10.000 franaka za svako dete.

Albinen je idealan za one koji žele da pobegnu od gradske vreve i zamene užurban način života mirom planinskog okruženja. Međutim, tamo nema škole, banke ni pošte, a u selu je ostala samo jedna kafana.

Da bi ostvarili pravo na novčani podsticaj, kandidati moraju da budu mlađi od 45 godina, da kupe nekretninu u selu vrednu najmanje 200.000 franaka i da se obavežu da će u Albinenу živeti najmanje deset godina. Program podrazumeva i dobijanje švajcarskog državljanstva.

Ukoliko se doseljenici isele pre isteka desetogodišnjeg perioda, dužni su da u potpunosti vrate dobijeni novac. Takođe, novac se ne isplaćuje odmah po doseljavanju, već novi stanovnici moraju da provedu najmanje pet godina u selu pre nego što ga dobiju.

Program je veliku pažnju privukao 2023. godine, kada je gradonačelnik Beat Jost izjavio da selo svakodnevno dobija oko 100 upita zainteresovanih za preseljenje. Prema pisanju Business Insidera, program je i dalje otvoren za prijave.

Antikitera, Grčka: Novac, besplatan smeštaj i hrana

Grčko ostrvo Antikitera, smešteno između Krita i grčkog kopna, pokušava da privuče porodice koje su spremne da se trajno dosele na ovu izolovanu, ali slikovitu destinaciju, poznatu po kristalno čistom moru, strmim liticama i bogatoj istoriji.

Lokalne vlasti su 2019. godine pokrenule program prema kojem porodice sa najmanje troje dece mogu da dobijaju 500 evra mesečno tokom perioda do tri godine. Uz novčanu pomoć, program predviđa i besplatan smeštaj i hranu.

Stanovništvo ostrva, koje je nekada bilo brojnije, svelo se na svega 24 stanovnika, jer su mlađi ljudi odlazili u potrazi za boljim ekonomskim mogućnostima. Lokalnim vlastima posebno su potrebni ribari, pekari, građevinski radnici i poljoprivrednici.

Program je prvobitno obustavljen nakon što je odabrano pet grčkih porodica koje su trebalo da se presele na ostrvo. Međutim, ponovo je pokrenut 2023. godine, ovog puta uz finansijsku podršku Grčke pravoslavne crkve.

Iako je program i dalje otvoren za prijave, do januara 2026. godine nijedna nova porodica još se nije doselila, jer izgradnja predviđenih kuća nije bila završena.

Program je prvenstveno namenjen grčkim porodicama, ali se razmatraju i prijave stranaca.

Sardinija, Italija: Do 15.000 evra za kuću na Mediteranu

Život na mediteranskom ostrvu, okruženom morem, slikovitim selima i prirodom, mogao bi da bude pristupačniji uz pomoć italijanskih vlasti. Sardinija nudi do 15.000 evra ljudima koji su spremni da se presele u njena manja mesta i tamo započnu novi život.

Iako na ostrvu živi gotovo 1,6 miliona ljudi, mnoga ruralna područja suočavaju se sa smanjenjem broja stanovnika i sve većom izolovanošću. Zbog toga je regionalna vlada pokrenula program koji podstiče doseljavanje u manje zajednice.

U početku su pravo na podsticaje imala mesta sa manje od 3.000 stanovnika, ali je 2025. godine program proširen i na naselja sa do 5.000 stanovnika.

Program uključuje i dodatne finansijske podsticaje za porodice. Za prvo dete koje se rodi, usvoji ili bude primljeno u hraniteljsku porodicu predviđena je mesečna pomoć od 600 evra, dok se za svako naredno dete isplaćuje dodatnih 400 evra mesečno.

Cilj je da se podstakne dugoročno naseljavanje, a ne samo kupovina kuća za odmor, zbog čega su uslovi programa vezani za stalni boravak na ostrvu.

Irska: Do 70.000 evra za život na udaljenim ostrvima

Za one koji maštaju o životu na izolovanom ostrvu, daleko od gradske buke, Irska ima program "Our Living Islands“, pokrenut 2023. godine, koji nudi do 70.000 evra za doseljavanje i renoviranje kuća na manje naseljenim ostrvima.

Program obuhvata 30 ostrva koja nisu povezana sa kopnom mostovima ili nasipima. Irska vlada želi da podstakne njihov razvoj i spreči dalje smanjenje broja stanovnika, ali i da sačuva lokalnu kulturu, tradiciju i prirodno okruženje.

Novčana pomoć dostupna je onima koji kupe nekretninu na jednom od obuhvaćenih ostrva, pod uslovom da je kuća izgrađena pre 1993. godine i da ispunjava kriterijume državnog programa za obnovu nekretnina Croí Cónaithe.

Dobijeni novac mora da bude uložen u renoviranje kuće, što znači da nije reč o direktnoj isplati za samo preseljenje, već o finansijskoj podršci za obnovu stambenog prostora.

Irska vlada ističe da je cilj da se omogući opstanak i razvoj održivih i živopisnih zajednica na ostrvima, kako bi ljudi tamo mogli da žive i u budućnosti.

Japan: Novčana pomoć za preseljenje iz Tokija u ruralne krajeve

Japan se već godinama suočava sa starenjem stanovništva i depopulacijom, posebno u ruralnim područjima. Kako bi podstakla ljude da napuste velike gradove i presele se u manje sredine, japanska vlada je 2019. godine pokrenula program finansijske podrške za preseljenje.

Program „Regional Revitalization Migration Support Grant“ namenjen je prvenstveno ljudima koji napuštaju šire područje Tokija i sele se u ruralne delove zemlje.

Podsticaj iznosi do milion jena, odnosno oko 6.400 dolara po domaćinstvu, dok pojedinci koji se sele sami mogu da dobiju 600.000 jena. Dodatnih milion jena moguće je ostvariti ukoliko doseljenik sa sobom donese i poslovnu aktivnost koja ispunjava propisane uslove.

Japan je posebno zainteresovan za oživljavanje manjih zajednica, u kojima nedostatak stanovništva ugrožava lokalnu ekonomiju i dostupnost usluga.

Stranci mogu da kupuju nekretnine u ruralnim delovima Japana, ali to samo po sebi ne znači da imaju pravo na novčani podsticaj. Da bi ostvarili pravo na ovu pomoć, moraju da imaju status stalnog, dugoročnog ili posebnog stalnog boravka. Radna viza nije dovoljna.

Zbog toga je program pre svega dostupan ljudima koji već imaju odgovarajući boravišni status u Japanu, a ne svima koji bi želeli da se presele iz inostranstva.

La Rioha, Španija: Do 40.000 evra za život u malim mestima

Španska pokrajina La Rioha, na severu zemlje, želi da privuče mlađe stanovnike u svoja ruralna područja i za to nudi finansijsku pomoć koja može da dostigne 40.000 evra.

Program "Revive“ namenjen je osobama mlađim od 45 godina koje su spremne da se presele u opštine sa manje od 5.000 stanovnika. Iznos podsticaja zavisi od veličine mesta u koje se doseljavaju.

Tako oni koji odaberu opštinu sa između 2.001 i 5.000 stanovnika mogu da dobiju 20.000 evra, dok se za preseljenje u mesta sa 501 do 2.000 stanovnika nudi 30.000 evra. Najveći iznos, 40.000 evra, predviđen je za one koji se odluče za zajednice sa manje od 500 stanovnika.

Novac je namenjen kupovini ili renoviranju nekretnine, a korisnici moraju da žive u toj kući najmanje pet godina. Nakon kupovine, imaju rok od tri meseca da se usele.

Za razliku od nekih drugih programa, nije neophodno da kandidati imaju špansko državljanstvo. Ipak, uslovi su ograničeni na državljane Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske, dok državljani zemalja izvan ovih područja mogu da konkurišu ukoliko imaju važeći boravak u Španiji.