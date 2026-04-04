Programi se sprovodi sa ciljem oživljavanja ruralnih sredina koje se godinama suočavaju sa padom broja stanovnika. Mlađe generacije često odlaze u veće gradove zbog posla, dok u manjim mestima ostaje sve starije stanovništvo, pa lokalne vlasti nastoje da podstaknu dolazak novih stanovnika.

Prema pisanju Mirrora, preseljenje na Sardiniju mnogima se predstavlja kao prilika za život u ugodnijem okruženju, uz more i blažu klimu, a na društvenim mrežama se ova mogućnost opisuje kao veoma primamljiva.

Ko može da dobije podršku?

Program je namenjen svima koji su spremni da prijave prebivalište u malom mestu na Sardiniji sa manje od 3.000 stanovnika. Lokalne vlasti pritom nude bespovratnu pomoć do 15.000 evra po domaćinstvu za kupovinu ili obnovu nekretnine. Iznos podrške, ipak, ne može biti veći od 50 odsto ukupne vrednosti ulaganja.

Podnosioci zahteva moraju se obavezati da će se useliti u roku od 18 meseci od kupovine nekretnine ili završetka obnove, čime se želi osigurati trajno naseljavanje, a ne samo povremeni boravak.

Dodatne naknade za porodice

Osim početne podrške za preseljenje, predviđeni su i dodatni podsticaji za one koji planiraju dugoročan život na ostrvu i osnivanje porodice. Parovi tako mogu dobijati oko 600 evra mesečno za prvo dete i 400 evra za drugo dete, sve dok deca ne navrše pet godina.

Regionalne vlasti ističu da je reč o delu šire strategije usmerene na obnovu zajednica pogođenih iseljavanjem i jačanje lokalne privrede. Cilj je podstaći ljude da ostanu da žive u manjim sredinama ili da se u njih dosele, kako bi ta područja ponovo postala privlačna za život i porodični razvoj.

Za sprovođenje programa osiguran je budžet od 45 miliona evra, što pokazuje da vlasti ovu meru vide kao dugoročan pokušaj suzbijanja iseljavanja iz ruralnih krajeva.

Postoje i ograničenja

Podrška se, međutim, odnosi samo na nekretnine u malim opštinama, a pravo na prijavu nemaju oni koji već žive u sličnim mestima na Sardiniji.

Uprkos tome, finansijska pomoć, sporiji način života i ugodna klima učinili su ovaj program veoma privlačnim brojnim ljudima, pa je na internetu izazvao veliko interesovanje.