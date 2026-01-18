Slušaj vest

Sklapanje ugovora sa zakupcima stana je zakonska obaveza, ali ona sa sobom nosi rizik. U slučaju da podstanar ima bilo koji dug, izvršitelji mogu da popišu pokretne stvari vlasnika nekretnine, rekao je za advokat Lazar Borozan.

Istakao je da do toga može da dođe ukoliko podstanar ima prijavu prebivališta u stanu. Popisivanje stvari se odnosi na bilo koje dugovanje koje zakupac ima.

"Za slučaj da zakupac, odnosno lice koje rentira stan, bude prijavljeno u tom stanu i da ima neki dug prema svom poveriocu, poverilac može da pokrene postupak izvršenja radi naplate duga", kazao je advokat.

Objasnio je da bi se u tom postupku izvršenja, koji sprovodi javni izvršitelj, između ostalog popisale sve stvari koje se u prostoru nalaze i pokretne stvari podstanara i vlasnika.

"Zakupac je na osnovu zakupa prijavljen na adresi stana koji rentira. Izvršitelj bi pokretne stvari popisivao upravo na toj adresi. U tom stanu bi se možda nalazile i stvari vlasnika te nekretnine, pa bi i one bile popisane", dodao je.

Napomenuo je da vlasnik stana može pravno da spreči prodaju svojih stvari putem pravnog instituta prigovora trećeg lica.

"U postupku izvršenja vlasnik stana može da podnese prigovor trećeg lica i to sve do okončanja izvršnog postupka, što je najveći mogući rok u ovom postupku, u kojem su obično rokovi kratki", kazao je advokat.

Sagovornik je dodao da vlasnik tim prigovorom tvrdi da pokretne stvari pripadaju njemu i zahteva od javnog izvršitelja da se spreči izvršenje nad njima, odnosno zahteva da izvršitelj utvrdi da je nedozvoljeno izvršenje na tim stvarima.

"Pozitivna stvar je što je u pitanju veći rok. Negativna stvar je što vlasnik mora da priloži isprave kojima dokazuje svoje pravo na tim stvarima. To bi bio ugovor o prodaji ili račun. Međutim, mali broj ljudi čuva takve isprave", napomenuo je sagovornik za portal Euronews Srbija.

U slučaju da vlasnik nema ugovor o prodaji ili račun, prigovor bi se verovatno odbio, ali bi mogao da pokrene poseban parnični postupak putem tužbe gde bi utvrđivao nedozvoljnost izvršenja. U parničnom postupku nije nužno da vlasnik poseduje isprave. Dokazno sredstvo bi moglo da bude saslušanje vlasnika, kao i svedoka koji bi potvrdili da su pokretne stvari njegove.

"Međutim, parnični postupak ne odlaže izvršenje. Vlasnik bi došao u situaciju da se stvari već prodaju i da naknadno mora da refundira njihovu vrednost. To je otežavajuća okolnost", istakao je Borozan.

Dodao je da može da se desi da vlasnik stana ni ne zna da se vrši izvršenje ukoliko ga podstanar o tome ne obavesti. U tom slučaju može da se desi da propusti rok za podnošenje prigovora trećeg lica.

"Po zakonu se ne obaveštava vlasnik stana da se sprovodi izvršenje u opisanom slučaju, već samo dužnik i poverilac. Vlasnik stana ne mora ni da zna da je izvršitelj ušao u stan koji je predmet zakupa i da je popisao stvari i da su one predmet prodaje", dodao je.

Na koje načine vlasnik stana može da se zaštiti?

Advokat je objasnio na koji način vlasnici stanova mogu da se zaštite kako ne bi došli u situaciju da im izvršitelji popisuju pokretne stvari zbog duga koji je napravio podstanar.

"Vlasnici treba često da proveravaju stan kao i poštu kako bi bili sigurni da se ne vodi nikakav postupak. Drugi način zaštite jeste da se u ugovoru o zakupu navede da zakupac ne može da prijavi prebivalište", rekao je.

Dodao je da je treći način zaštite da se navede koje se pokretne stvari nalaze u stanu u trenutku kada se zaključuje ugovor o zakupu. To bi pomoglo vlasniku stana u slučaju da mora da dokazuje da su popisane stvari njegove.

"Četvrti način da se vlasnik zaštiti jeste da ima što češću i pristojnu komunikaciju sa zakupcem kako bi ga obavestio ukoliko je pokrenut postupak izvršenja", zaključio je razgovor za Euronews Srbija advokat Lazar Borozan.

Ugovor o zakupu stana je pravni dokument koji štiti i zakupca i stanodavca

Podsetimo, ranije smo pisali da je ugovor o zakupu stana pravni dokument koji štiti i zakupca i stanodavca. Ne potpisujte ništa što niste detaljno pročitali i razumeli. Ako vam nešto nije jasno, tražite pojašnjenje ili se konsultujte sa advokatom.

Uvek insistirajte na pisanoj formi ugovora, čak i ako se radi o prijatelju ili poznaniku. Usmeni dogovori su neobavezujući i teško dokazivi. Kada su uslovi jasno postavljeni, šanse za nesporazume su minimalne, a vaš boravak u stanu mnogo mirniji.