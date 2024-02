KO ŽIVI U IZNAJMLJENOM STANU U NEMAČKOJ - U OVOM SLUČAJU NE MORA DA PLATI REŽIJE: Pismeno odbijte zahtev, OVO je tačna procedura

Šta da uradite ako račun za režije stigne prekasno? Oni koji žive u iznajmljenom stanu u Nemačkoj i koji plaćaju režije često su u nedoumici da li zaista moraju da plate zaostale račune.

Stanodavci, uglavnom, imaju godinu dana nakon poslednjeg dana obračunskog razdoblja za isporuku računa. Konkretno, to znači da za 2022. godinu račun mora biti primljen najkasnije do kraja decembra 2023, ali u slučaju da se to nije dogodilo, pogođeni mogu pismeno da odbiju zahtev za plaćanje računa.

Stanodavci tada više nemaju pravo da traže novac za dodatne troškove. Ali, postoje izuzeci kada stanodavac nije kriv što je račun za režije stigao kasno.

foto: Shutterstock

Šta se događa ako dođe do netačnog obračuna?

Prema informacijama zadruga za zaštitu potrošača, oko polovine svih računa za komunalne usluge u Nemačkoj su netačni. To može biti formalna greška, ali može biti i netačna računica.

Svako ko želi da preduzme radnje protiv naplate takvih računa, moraće da navede dobre razloge i ima najviše godinu dana za to. Podršku za ova pitanja možete da dobijete od zadruge stanara ili savetovališta za potrošače.

Troškovi od oko 2.755 evra

Dodatni troškovi nastaju uz osnovnu najamninu stana za, recimo, distribuciju vodom, čišćenje ulica i odvoz smeća, ali i održavanje vrta, lifta, kao i za rasvetu na stepeništu. To su troškovi koje stanodavac može nadoknaditi od najmoprimca. Zbog toga se nazivaju i razmerni dodatni troškovi.

foto: Shutterstock

Koliki su prosečni operativni troškovi?

U proseku su najmoprimci plaćali 2,28 evra po kvadratnom metru mesečno za operativne troškove za 2022. godinu. To pokazuje aktuelni izveštaj o operativnim troškovima nemačke zadruge stanara.

Pretvoreno u stan od 80 kvadrata, to rezultira troškovima od oko 2.755 evra. Međutim, mogu postojati velike regionalne razlike kada su u pitanju porezi na imovinu, voda ili troškovi zbrinjavanja otpada.

foto: Shutterstock

Šta znači gubitak dodatnih troškova?

Vlasnici trenutno mogu naknadu za kablovsku televiziju zajedno s dodatnim troškovima da prebace na najmoprimce, čak i ako najmoprimci ne koriste kablovski priključak. Ova uredba prestaje da se primenjuje od 1. jula 2024. godine.

Svi najmoprimci od tada mogu slobodno da biraju od koga i na koji način žele da osiguraju sopstveni TV priključak. Ako želite zadržati kablovski priključak, to možete učiniti, ali ćete morati sami da potpišete novi ugovor.

Prema rečima zadruga za zaštitu potrošača, troškovi bi u budućnosti mogli malo da porastu, na najviše tri evra mesečno. Takozvani medijski konsultanti trenutno sve češće idu od kuće do kuće i pokušavaju da sklope nove ugovore.

foto: Bernd Leitner / imago stock&people / Profimedia

Savetovalište za potrošače upućuje da se ne predate pritisku i da mirno odaberete ponudu za novi kablovski priključak.

Do sada je kablovska veza bila uključena u mnoge ugovore o najmu. Datira još iz ranih dana kablovske televizije i trebao je omogućiti mnogim ljudima pristup mreži. Sada postoji mnogo različitih vrsta prijema za televiziju. Ova se povlastica više ne smatra nužnom.

kurir.rs/Fenix-magazin