Slušaj vest

Veštačkom agentu možete da zadate skup pravila i on će tokom celog dana odgovarati na pitanja klijenata i zakazivati termine. To menja strukturu zaposlenih koja je potrebna jednoj kompaniji. Ako vodite firmu, neke pozicije u vašem timu sada mogu da preuzmu agenti.

Ako radite na nekom od tih poslova, moguće je da se i vaše zanimanje nalazi na ovoj listi. Osoba koju će poslodavac zadržati biće ona koja zna da upravlja agentima.

Ovo je 10 poslova koje AI agenti potiskuju, podaci koji to ilustruju i objašnjenje po čemu se razlikuje posao onih koji ostaju.

1. Zaposleni u korisničkoj podršci

Izvršni direktor kompanije Sejlsfors Mark Beniof izjavio je da AI agenti mogu da obavljaju ovaj posao. Kompanija je smanjila broj zaposlenih u korisničkoj podršci sa oko 9.000 na približno 5.000. Antropik u svom istraživanju svrstava predstavnike korisničke podrške na drugo mesto među zanimanjima koja su najizloženija uticaju veštačke inteligencije.

Foto: Shutterstock

Ovi zaposleni postaju suvišni zato što AI brže pronalazi odgovore. Agent može da odgovara na rutinske zahteve korisnika 24 sata dnevno.

Zaposleni koji ostaju obučavaju agente i preuzimaju klijente za čije je zahteve potrebna ljudska procena. Manji tim tako može da opslužuje znatno veći broj ljudi. Ako naučite da upravljate agentima, ali i da rešavate najsloženije probleme, ostaćete deo tog tima.

2. Programeri

Antropik svrstava programere na prvo mesto među zanimanjima izloženim uticaju veštačke inteligencije. Uz procenu da AI može da pokrije 75 odsto njihovih radnih zadataka. Agenti mogu da napišu i isprave rutinski programski kod za nekoliko minuta. Uprkos početnom skepticizmu u pogledu sposobnosti veštačke inteligencije da piše kod, razvoj softvera postao je jedna od njenih najefikasnijih i najvrednijih primena.

Foto: Shutterstock

Programeri koji zadrže svoje pozicije odlučuju šta treba napraviti i proveravaju kod koji generišu agenti. Jedan inženjer koji upravlja agentima može da isporuči posao za koji je ranije bio potreban čitav tim. Presudna je sposobnost procene. Poslodavci upravo to traže.

3. Zaposleni na rezervacijama i zakazivanju

Kompanija C.H. Robinson angažovala je oko 30 AI agenata u svom poslovanju sa transportom robe. Oni prikupljaju podatke potrebne za rezervaciju transporta i zakazuju termine preuzimanja i isporuke robe. Broj zaposlenih smanjen je za oko 20 odsto – sa približno 14.990 u prvom tromesečju 2024. na oko 12.085 krajem 2025.

Zaposleni koji se bave rezervacijama postaju suvišni zato što veštačka inteligencija može da obavlja rezervacije na osnovu unapred utvrđenih pravila. Agent ta pravila primenjuje u bilo koje doba dana. Međutim, neko i dalje mora da definiše pravila i rešava izuzetke. Potrebni su ljudi koji znaju da osmisle takve procedure. Svakoj kompaniji koja prevozi fizičku robu potrebni su takvi stručnjaci.

4. Administrativni asistenti

Svetski ekonomski forum (WEF) očekuje da će broj administrativnih asistenata i izvršnih sekretara zabeležiti jedan od najvećih apsolutnih padova među svim zanimanjima. Zakazivanje sastanaka i upravljanje elektronskom poštom prvi su poslovi koje preuzimaju agenti.

Mnogi zaposleni u kancelarijama danas provode radni dan upravljajući AI agentima. Asistent koji koristi agente može da pruža podršku čitavom rukovodećem timu. Svakom agentu dodeljuje zadatak, zatim proverava rezultate i ispravlja ono što je agent pogrešio.

5. Službenici za unos podataka

WEF u svom izveštaju svrstava službenike za unos podataka među zanimanja čiji će broj zaposlenih najbrže opadati. Antropik procenjuje da veštačka inteligencija može da obavi 67 odsto njihovih radnih zadataka.

Foto: Shutterstock

Agent može da pročita obrazac i unese sve podatke u odgovarajući informacioni sistem. Prepisivanje podataka sa jednog ekrana na drugi činilo je najveći deo ovog posla. Službenici koji ostaju osmišljavaju način na koji se podaci prenose između različitih sistema i proveravaju dobijene rezultate. Njihova uloga postaje kombinacija projektovanja procesa i kontrole kvaliteta, dok agenti obavljaju samo unošenje podataka.

6. Bankarski službenici na šalterima

Bankarski službenici na šalterima nalaze se na WEF-ovoj listi zanimanja čiji će broj zaposlenih najbrže opadati. Aplikacije i AI agenti odgovaraju na pitanja zbog kojih su klijenti ranije dolazili na šalter. Bankarstvo, računovodstvo i berzansko posredovanje – sve ove industrije prolaze kroz temeljnu transformaciju zahvaljujući AI.

Savetovanje i izgradnja odnosa sa klijentima postaju ključni deo posla. Klijenti svoje važne finansijske odluke poveravaju osobi kojoj veruju. Bilo da je reč o stambenom kreditu ili poslovnom računu, cilj je da postanete osoba koju će klijenti tražiti po imenu.

7. Zaposleni u administrativnim i pozadinskim poslovima

Kompanija Pejkom ukinula je oko 500 radnih mesta koja nisu podrazumevala neposredan kontakt sa klijentima, navodeći da su ti poslovi automatizovani pomoću veštačke inteligencije. Izvršni direktor IBM-a Arvind Krišna izjavio je da bi oko 7.800 radnih mesta u administrativnim i pozadinskim službama kompanije moglo da bude zamenjeno veštačkom inteligencijom i automatizacijom tokom pet godina.

Foto: Profimedia

Provera obračuna zarada i usklađivanje faktura svaki put prate iste korake. AI agenti mogu da ih izvršavaju bez umaranja. Zaposleni koji ostaju u ovim službama uočavaju ono što su agenti propustili i ispravljaju procese koji su doveli do greške. Poznavanje poslovnih procesa postaje ključno. Poslodavci su spremni dobro da plate takvo znanje.

8. Prevodioci

Kompanija Duolingo smanjila je broj angažovanih spoljnih saradnika za oko 10 odsto, uključujući prevodioce, i njihov posao prebacila na veštačku inteligenciju. Ovaj proces počeo je još 2023. godine. AI model sada izrađuje prvi nacrt prevoda.

Preostali posao je uređivanje tog nacrta. Prevodilac koji poznaje oba jezika i oba tržišta donosi konačnu odluku o tonu i značenju teksta. To je posebno važno kod ugovora i marketinških kampanja, u kojima jedna pogrešna reč može skupo da košta.

9. Finansijski analitičari

Antropik u svom istraživanju svrstava finansijske analitičare među zanimanja koja su najizloženija uticaju veštačke inteligencije. Agenti prikupljaju podatke i sastavljaju prvi nacrt izveštaja za delić vremena koje bi za to bilo potrebno čoveku.

Zato je važno postaviti pitanje u čemu se ogleda vaša vrednost kao analitičara. Na koje tržište treba ući? Od kog posla treba odustati? Poslodavci plaćaju sposobnost procene i davanja preporuka, a analitičar koji koristi AI agente do tih zaključaka stiže brže.

10. Kasiri i službenici za prodaju karata

WEF svrstava kasire i službenike za prodaju karata među administrativna zanimanja sa najvećim apsolutnim padom broja zaposlenih. Samouslužne kase i aplikacije obavljaju transakcije.

Kasirka Foto: Shutterstock

Ipak, neko i dalje mora da rešava probleme koje automatizovani sistemi ne mogu da otklone. Izgubljena karta. Povraćaj novca za koji je potrebna ljudska odluka. Kupci pamte osobu koja im je rešila problem i olakšala dan.