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Američka tehnološka kompanija Nvidija pokrenula je sinoć istragu o svom direktoru i suosnivaču Džensenu Huangu, nakon što je priznao upravnom odboru da je bio u intimnoj vezi sa direktorkom azijske tehnološke kompanije "Megaspeed" Alis Huang, za koju američke obaveštajne službe sumnjaju da radi za kinesku obaveštajnu službu, preneo je "Njujork tajms" (NYT).

Američke obaveštajne službe obavestile su administraciju američkog predsednika Donalda Trampa da je Alis Huang navodno radila za kinesku obaveštajnu službu i prikupljala informacije o direktoru kompanije Nvidija Džensenu Huangu, sa kojim je bila bliska, objavio je NYT, pozivajući se na neimenovane izvore.

Huangov odnos sa Alis Huang postao je predmet interesovanja američkih vlasti nakon što je obaveštajnim nadzorom otkriveno da je ona prosleđivala informacije Pekingu.

Slučaj je izazvao zabrinutost zbog Huangove uloge jedne od najuticajnijih ličnosti u razvoju veštačke inteligencije, kao i njegovih bliskih veza sa Trampom.

U poruci zaposlenima i saradnicima kompanije, Huang se izvinio zbog svog postupka.

"Bio sam neveran supruzi. Moji postupci povredili su nju i našu decu. Ne postoji opravdanje za ono što sam uradio. Duboko mi je žao", naveo je Huang.

Upravni odbor Nvidije saopštio je da nema razloga da veruje da su ugroženi nacionalna bezbednost ili poverljive informacije kompanije, ali da će istragom biti razmotrene sve dostupne informacije.

U saopštenju se navodi da Huang u potpunosti podržava proveru i da je obećao da će sarađivati u istrazi.

Huang će nastaviti da vodi kompaniju tokom trajanja istrage, saopštio je upravni odbor.

"Današnje vesti neće usporiti Envidiju. Džensen je posvećen tome da bez prekida nastavi da vodi kompaniju kao generalni direktor", izjavio je sinoć portparol kompanije Džon Rizo.

"Njujork tajms" je prošlog meseca objavio da su američke obaveštajne službe otkrile da je Huang razvio bliske odnose sa kineskom državljankom i kupcem čipova, za koju su američki zvaničnici zaključili da prikuplja obaveštajne podatke za Peking.

Reč je o Alis Huang, poznatoj i kao Huang Le, čija biografija navodi da je u Kini radila kao televizijska novinarka pre nego što je postala jedna od vodećih rukovoditeljki kompanije za centre za obradu podataka sa sedištem u Singapuru.

Ta kompanija, Megaspeed, postala je jedan od najvećih kupaca Envidije u jugoistočnoj Aziji i u poslednje dve godine kupila je čipove u vrednosti većoj od 4,8 milijardi dolara