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Kompanija Nvidia najavila je da će uložiti tri milijarde dolara u nedavnu ponudu akcija kompanije Meta Platforms, u okviru proširenog partnerstva usmerenog na Metinu liniju modela veštačke inteligencije "Mjuz" (Muse).

Ova odluka usledila je nakon najave Mete da planira da prikupi 95 milijardi dolara za finansiranje izgradnje svoje AI infrastrukture.

Širenje AI infrastrukture

Dve kompanije su u zajedničkom saopštenju navele da će sarađivati na poboljšanju performansi obuke i inferencije, odnosno zaključivanja, u Metinim modelima "Mjuz".

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Meta je saopštila, prenosi Investing.com, da planira da proširi primenu Nvidijine infrastrukture u svojim centrima podataka, uključujući korišćenje procesora "Vera Rubin" i "Vera" za pokretanje svojih AI agenata.

Kompanija će takođe primeniti Nvidijinu mrežnu tehnologiju.

- Nvidija i Meta proširuju partnerstvo kako bi optimizovale računarsku infrastrukturu od početka do kraja za sposobne, efikasne i bezbedne AI agente - izjavio je izvršni direktor Nvidije Džen-Hsun Huang.

Investitori očekuju olakšanje

Analitičar brokerske kuće "Mizuho" Lojd Volmsli ocenio je u napomeni za investitore da će Metino vlasničko finansiranje pomoći da se ukloni deo pritiska na akcije.

- Investitori su se plašili da će morati da čekaju do januara 2027. godine dok se ne uspostave akcije klase C. Ovo ubrzanje procesa ide im u prilog - naveo je Volmsli.

Do saradnje dolazi nakon što su Metini AI modeli "Mjuz", a posebno njeni "Mjuz" agenti, naišli na pozitivan prijem kod korisnika. Aplikacija "Mjuz agent" postala je jedna od najpreuzimanijih u roku od samo nedelju dana od lansiranja.