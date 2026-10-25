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Pojedini lokali zauzimaju velike prostore na prometnim lokacijama, pa se nameće pitanje kako se trgovina polovnom odećom toliko proširila i da li vlasnicima zaista donosi dobru zaradu.

Više od 230 radnji u Beogradu

Prema podacima koje je RTS letos objavio, na teritoriji našeg glavnog grada posluje više od 230 prodavnica polovne robe, što pokazuje da nije reč samo o prolaznom trendu, već o razvijenom delu tržišta garderobe.

Inače, otprilike pre dve godine, prodavnice polovne odeće krenule su masovno da niču u centralnim gradskim ulicama, uključujući potez od Terazija preko Makedonske do Dečanske. Takođe, ono što privlači pažnju jeste činjenica da polovna garderoba više nije nužno smeštena u malim lokalima, već se sada prodaje u prostranim prodavnicama na frekventnim lokacijama, a nisu više ni cene niske, naprotiv, mnoge radnje prodaju papreno skupu garderobu koja košta i do 50,60 hiljada dinara.

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Kupci više ne dolaze samo zbog niskih cena

Jedan od glavnih razloga popularnosti jeste to što se na mnogim ovakvim mestima za relativno malo novca može pronaći garderoba poznatih brendova, kvalitetni materijali i modeli koji se više ne prodaju u redovnim kolekcijama. U second hand-u možete naći npr. sako po ceni od 200 dinara i brendiranu garderobu za 500 do 600 dinara, a osim kupaca koji u ovakve radnje dolaze zbog uštede, veliki je broj onih koji ih posećuju kako bi pronašli nešto drugačije.

Za mlađe kupce važan je danas i vintage stil, dok drugi traže jakne, farmerke, torbe ili kapute koji bi u klasičnim prodavnicama koštali znatno više. Uz to, kupovina polovne odeće sve češće se predstavlja i kao način da se produži životni vek garderobe, umesto da se stalno kupuju novi komadi.

Koliko košta garderoba u second hand radnjama

Naravno, cene polovne odeće generalno zavise od lokacije, kvaliteta, brenda i trenutka kada se roba prodaje. U samom centru grada, na Dorćolu, pronašli smo nekoliko prodavnica u kojima se prodaje odeća poznatih dizajnera u odličnom stanju, čije se cene kreću po nekoliko desetina hiljada dinara. U pitanju su poznati svetski brendovi i komadi koje običan građanin tokom čitavog svog radnog veka uglavnom ne može sebi da priušti, pa je logično što klijentela postoji bez obzira na neverovatno visoke cene.

S druge strane, sve je više radnjica u kojima se garderoba često prodaje po bagatelnim cenama, npr. za 100 ili 200 dinara po komadu.

Neki trgovci spuštaju cene kako se približava dolazak nove pošiljke, pa se garderoba koja je ranije koštala nekoliko stotina ili hiljada dinara često može naći na dodatnom sniženju.

Dizajnerska torba sa leopard dezenom kupljena za manje od 3 evra u second hand radnji Foto: Printscreen/TikTok/clo3simone

Odakle stiže roba i kako radnje zarađuju

Kada je u pitanju nabavka polovne garderobe, deo prodavaca kupuje već sortiranu robu od dobavljača iz inostranstva, dok drugi rade sa domaćim otkupom ili po modelu komisijske prodaje, kada se odeća prodaje u ime vlasnika.

Osnovni princip zarade je razlika između nabavne i prodajne cene, ali se iz te razlike još ne dobija čista dobit. Trgovac mora da plati zakup lokala, plate zaposlenih, račune, transport, sortiranje i eventualno čišćenje robe, kao i poreze i druge poslovne troškove. Zato prodavnica sa velikim prometom ne mora automatski da bude i najprofitabilnija, posebno ako se nalazi u skupom delu grada.

Da li se isplati otvoriti second hand radnju

Isplativost zavisi od nabavne cene robe, kvaliteta ponude, brzine prodaje i troškova poslovanja. Ilustrativno, ako bi radnja prodala 1.000 komada garderobe po prosečnoj ceni od 500 dinara, prihod od prodaje iznosio bi 500.000 dinara. Ako je prosečna nabavna cena svakog prodatog komada 150 dinara, trošak same robe bio bi 150.000 dinara, pa bi ostalo 350.000 dinara za pokrivanje svih ostalih troškova.

Velika prednost ovog posla jeste mogućnost da se roba nabavlja u većim količinama i prodaje kroz stalnu smenu ponude. Međutim, postoje i rizici jer deo garderobe može dugo da stoji neprodat, kvalitet pošiljke može da varira, a kupci očekuju da i među povoljnim komadima pronađu nešto očuvano i vredno kupovine. U centru grada dodatni izazov predstavlja zakup, pa je za vlasnika presudno da proceni koliko kupaca dnevno može da privuče i koliko često mora da obnavlja asortiman.

Foto: RTS Printscreen

Osim Beograda, second hand prodavnice posebno su zastupljene u Novom Sadu, Nišu, Subotici i Jagodini, a ima ih i u Kragujevcu, Pančevu, Leskovcu i Zrenjaninu. Novi Sad se izdvaja velikim izborom radnji u centru grada, naročito u okolini Jevrejske ulice, gde se nalazi više prodavnica polovne garderobe.

Zanimljivo je da se second hand ponuda ne širi samo u najvećim gradovima. Jagodina se u jednom poslovnom imeniku izdvaja po broju evidentiranih prodavnica polovne odeće, dok se u Nišu i Kragujevcu takođe mogu pronaći brojne radnje koje privlače kupce povoljnijom garderobom.