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Coreside, brokersko-konsultantska kompanija za nekretnine koja posluje u okviru kompanije Marera, predstavila je izveštaj o tržištu stanova i stanogradnje u Beogradu za prvo polugodište 2026. godine. Nalazi pokazuju da je tržište zadržalo stabilan nivo prodaje, uz nastavak rasta kreditnog finansiranja i pomeranje tržišta ka višim cenovnim segmentima.

U prvih šest meseci 2026. godine u Beogradu je prodato 8.538 stanova, 1,1% više nego u istom periodu prethodne godine, dok je prosečna realizovana cena iznosila 3.219 evra po kvadratnom metru. Prosečna cena novogradnje bila je 3.247, a starogradnje 3.201 evro po kvadratu.

Kreditno finansiranje nastavlja da dobija na značaju – 40% kupovina stanova u prvom polugodištu realizovano je uz pomoć kredita, u odnosu na 23% u istom periodu 2023. godine.

- Podaci za prvo polugodište pokazuju da je beogradsko tržište stanova ušlo u zreliju fazu. Prodaja se održava na stabilnom nivou, a sve veći broj kupaca odlučuje se za kupovinu uz kredit, što govori o poverenju u tržište i dugoročnu vrednost nekretnina. Istovremeno, kupci su sve zahtevniji kada je reč o lokaciji i kvalitetu projekta. U takvim okolnostima, prednost će imati projekti koji kvalitetom i pouzdanošću opravdavaju ulaganje i dugoročno poverenje kupaca - izjavio je Bojan Ljubičić, direktor real estate portfolija u kompaniji Marera.

Viši cenovni segmenti sve zastupljeniji

Jedna od izraženijih promena jeste strukturno pomeranje tržišta ka višim cenovnim rangovima. Stanovi sa cenom iznad 3.000 evra po kvadratnom metru činili su 40% ukupne prodaje u prvom polugodištu 2026, u odnosu na svega 6% u 2021. godini. Istovremeno, udeo stanova u rasponu od 1.001 do 2.000 evra smanjen je sa 57% na 19%, dok je segment od 2.001 do 3.000 evra predstavljao najzastupljeniji pojedinačni cenovni rang sa 38% učešća.

Nova ponuda i razvoj tržišta

Buduću ponudu oblikuje više od 30 velikih stambenih projekata obuhvaćenih analizom, ukupne površine oko 4,1 milion kvadratnih metara, sa planiranim završetkom do 2030. godine. Novi Beograd i Beograd na vodi ostaju vodeća razvojna središta, uz širenje velikih projekata na Palilulu i Čukaricu.

U prvih šest meseci izdato je 1.244 građevinske dozvole za stambene objekte, 16% više nego prethodne godine, dok je odobrena stambena površina smanjena za 19%, što ukazuje na promenu strukture i prosečne veličine projekata.

Građevinsko zemljište takođe dobija sve veći značaj: broj kupoprodaja građevinskih parcela u Beogradu gotovo je utrostručen u odnosu na 2015. godinu, paralelno sa rastom građevinske aktivnosti i broja završenih stanova.

Zakup relativno stabilan

Na tržištu zakupa nije bilo većih promena. Prema proceni Coreside tima, zakupnine su ostale relativno stabilne, uz manje korekcije na pojedinim lokacijama, dok najviše nivoe i dalje beleže atraktivne i premium zone.

Izveštaj je zasnovan na podacima Narodne banke Srbije, Republičkog geodetskog zavoda i Republičkog zavoda za statistiku, dopunjenim analizama i uvidima Coreside tima.